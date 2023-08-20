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Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için duyuru paylaşıldı! Yarın başlıyor!

Yarın başlıyor! Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için duyuru paylaşıldı!

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için duyuru paylaşıldı! Yarın başlıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-08-2023 09:03

Ziraat Bankası, bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu kampanya kapsamında bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, uygun faiz oranları ile verilen kredilerden yararlanabilecekler. Banka, kredi şartlarına uygun olan kişilerin başvurularını değerlendirerek ihtiyaç kredisi ödemelerini hesaplarına yatıracağını duyurdu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara belirli şartlar altında kredi imkanı sunulacak.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları

Uygun Faiz Oranları

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası ile uygun faiz oranları sunarak kredi ödemelerini hesaplara yatırmayı taahhüt ediyor. Başvuru yapacak kişilerin banka şartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayanlar, uygun faiz oranları ile kredi alabilecekler.

Banka Şubeleri ve İnternet Bankacılığı

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara en yakın banka şubeleri üzerinden kimlikleri ile birlikte kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca, internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olanlar da mobil uygulamalar aracılığıyla kredi imkanından yararlanabilirler.

Geniş Kredi İmkanı

 Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen herkesi banka şartlarına uygun olarak değerlendirir ve aynı gün içinde ödemelerini hesaplara yatırarak kredi kullandırır. Banka, emekli vatandaşlar, sigortalı olarak çalışanlar, devlet memurları ve daha önce düzenli ödeme yapan vergi levhası ile çalışan kişilere 100.000 TL'ye kadar ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi imkanı sunar.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası sayesinde nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Uygun faiz oranları ve geniş kredi seçenekleri ile ihtiyaçlarınızı karşılamak için Ziraat Bankası'nın bu kampanyasından faydalanabilirsiniz.

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