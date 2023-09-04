Ziraat Bankası az önce müjdeyi duyurdu! İlk evini alacaklara 0.89 ve 0.99 faizle konut kredisi veriliyor

Kampanya kapsamında 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla konut kredisi fırsatları sunuluyor. İşte başvuru şartları ve detaylar:

İlkevim Konut Finansmanı Başvuru Şartları

İlkevim konut finansman desteği, 2 milyon TL değerine kadar olan birinci el konutlara verilmektedir. Konut değeri bankaların ekspertiz raporu ile tespit edilecektir. Kredi desteği, kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla sağlanmaktadır. Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

Konut finansman desteği 10 yıla kadar vadeli olarak sunulacak olup aylık 0.99 faiz oranı uygulanacaktır.

Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

Vatandaşlar bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

Genişletilmiş Konut Kredisi Başvuru Koşulları

Genişletilmiş konut finansman desteği, 2 milyon TL değerine kadar birinci el ve ikinci el konutları kapsamaktadır. Konut değeri bankaların ekspertiz raporu ile tespit edilecektir.

Kredi desteği, kamu bankaları tarafından vatandaşların ilk konut alımını desteklemek amacıyla sağlanmaktadır. Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari %50’sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlarımız yararlanabilir.

7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Başvuru sahipleri, konut değerinin %50’lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB’ye satışını gerçekleştirerek yapacaklardır.

Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecektir. Döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda yine TCMB çalışma yapacaktır.

Konut finansman desteği 10 yıla kadar vadeli olarak sunulacak olup aylık 0.89 faiz oranı uygulanacaktır.

Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

Vatandaşlar bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.