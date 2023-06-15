  • 15 HAZİRAN Perşembe 21:04
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Ziraat Bankası akşam üstü açıkladı: TC kimlik numarası üzerinden 89.355 TL ödeme verilecek!

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen ve başvurusunu hemen gerçekleştirmek isteyen kişilere aynı gün içinde hesaplarına ödeme yaparak kullanma imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası akşam üstü açıkladı: TC kimlik numarası üzerinden 89.355 TL ödeme verilecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-06-2023 20:48

TC kimlik numarası üzerinden 89.355 TL ödeme verilecek! Ziraat Bankası akşam üstü açıkladı-  Ziraat Bankası, vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlere yönelik başlattığı yeni kampanya kapsamında, nakit kredi kullanacak olan kişilere 89.355 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme sağlayacağını duyurdu. Ziraat Bankası, bu kampanya çerçevesinde nakit kredi talebinde bulunan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödeme imkanı sunarak ihtiyaç kredisi sağlıyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen ve başvurusunu hemen gerçekleştirmek isteyen kişilere aynı gün içinde hesaplarına ödeme yaparak kullanma imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında, nakit kullanmak isteyen tüm emeklilere de ödeme imkanı sunuyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirerek 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabiliyor. Bu kampanya 2023 Haziiran ayı sonuna kadar devam edecek olup, başvurularını Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar bu imkandan faydalanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan emekliler, maaşlarını bu bankadan almaları şartıyla kredi imkanından faydalanabileceklerini belirtilir. 

Ziraat Bankası akşam üstü açıkladı TC kimlik numarası üzerinden 89.355 TL ödeme verilecek!

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, banka şubelerine giderek kimlik belgelerinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir ve onaylanan kredi kampanyasına katılarak aynı gün içinde Haziiran ayı sonuna kadar kredi kullanırsınız. 

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurular sonrasında, kredi imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlanmıştır. Bu sayede ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilir ve finansal ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. 

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya ile emekliler, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip olurken, aynı zamanda uygun ödeme seçenekleriyle de rahat bir şekilde borçlarını ödeyebileceklerdir.

  • Etiketler
Benzer Haberler
PTT para musluklarını bayram öncesi fora etti! PTT’den nakit alacak kişilere 25.000 TL ödeme verilecek! Kredi notuna lüzum yok! PTT para musluklarını bayram öncesi fora etti! PTT’den nakit alacak kişilere 25.000 TL ödeme verilecek! Kredi notuna lüzum yok!
Kur korumalı mevduat faizleri roket gibi yükseldi! 10.221,92 TL yata yata alabilirsiniz! Kur korumalı mevduat faizleri roket gibi yükseldi! 10.221,92 TL yata yata alabilirsiniz!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi