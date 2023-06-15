Ziraat Bankası akşam üstü açıkladı: TC kimlik numarası üzerinden 89.355 TL ödeme verilecek!

TC kimlik numarası üzerinden 89.355 TL ödeme verilecek! Ziraat Bankası akşam üstü açıkladı- Ziraat Bankası, vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlere yönelik başlattığı yeni kampanya kapsamında, nakit kredi kullanacak olan kişilere 89.355 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme sağlayacağını duyurdu. Ziraat Bankası, bu kampanya çerçevesinde nakit kredi talebinde bulunan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödeme imkanı sunarak ihtiyaç kredisi sağlıyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen ve başvurusunu hemen gerçekleştirmek isteyen kişilere aynı gün içinde hesaplarına ödeme yaparak kullanma imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında, nakit kullanmak isteyen tüm emeklilere de ödeme imkanı sunuyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirerek 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabiliyor. Bu kampanya 2023 Haziiran ayı sonuna kadar devam edecek olup, başvurularını Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar bu imkandan faydalanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan emekliler, maaşlarını bu bankadan almaları şartıyla kredi imkanından faydalanabileceklerini belirtilir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, banka şubelerine giderek kimlik belgelerinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir ve onaylanan kredi kampanyasına katılarak aynı gün içinde Haziiran ayı sonuna kadar kredi kullanırsınız.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurular sonrasında, kredi imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlanmıştır. Bu sayede ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilir ve finansal ihtiyaçlarınızı karşılarsınız.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya ile emekliler, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip olurken, aynı zamanda uygun ödeme seçenekleriyle de rahat bir şekilde borçlarını ödeyebileceklerdir.