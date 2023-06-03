Ziraat Bankası akşam açıkladı! 5 Haziran Pazartesi sabah 09.00’dan sonra baslayacak 70,000 TL hesaplara yatacak

5 Haziran Pazartesi sabah 09.00’dan sonra baslayacak 70,000 TL hesaplara yatacak. Ziraat Bankası akşam açıkladı- Bankalar, müşterilerine yönelik çeşitli kampanyalar düzenlemekte ve en uygun kredilere sahip olmak için bu kampanyaları yakından takip etmek önemlidir. Kredi kullanımı, ülkemizin güncel durumu göz önüne alındığında avantajlı bir seçenektir. Paramızın alım gücü düşerken, asgari ücrette artış yaşanması, borçların ödenmesi açısından karlı bir durum sunmaktadır. Örneğin, geçen yıl aldığınız bir kredinin faizini geçen yılın asgari ücretine göre hesaplarsanız süre oldukça uzun görünebilir.

Güncel durumda, asgari ücret geçen yıla oranla iki kat artmış durumdadır. Bu da kredi borcunuzu ödeyeceğiniz süreyi yarıya indirmektedir. Enflasyonist ortamdan en avantajlı şekilde çıkmak için borçlu olmanız yeterlidir. Bu noktada Ziraat Bankası'nın sunduğu en güncel kredi fırsatı dikkat çekmektedir. Paylaşılan haberlere göre, 70.000 TL'ye kadar kredi kullanmak mümkündür. Kimler kredi kullanabilir ve ne kadar kredi kullanılabilir gibi sorularınızın cevaplarını sizler için derledik.

Kimler Kredi Kullanabilir?

Ziraat Bankası'nın sunduğu 70.000 TL'ye kadar krediden tüm vatandaşlar faydalanabilir. Kampanyanın özel durum ve koşullarına bir göz atalım. Kredi notu yüksek olan vatandaşlar öncelikli olarak değerlendirilir. Düzenli ödemelerinizle kredi notunuz artış gösterir. Bütün bankalar kredi kullandırmada kredi notuna öncelik verir. Başvurunuzu yaptığınız gün, kredinizin onaylanmasıyla birlikte sabah 09.00'da hesabınıza paranız yatırılır. Kampanyadan öncelikli fayda sağlayacak diğer özel kesim ise maaş müşterileridir. Kredi notu düşük olsa bile kampanyaya katılım sağlanabilir. Tek gereken koşul ise 6 aylık sigorta prim belgesidir.

Ne Kadar Kredi Kullanılabilir?

Kredi notu yüksek müşteriler ve maaş müşterilerinin öncelikli olduğu bu kampanyadan 80.000 TL'ye kadar kredi kullanımı mümkündür. Mobil başvuruya açık olan kampanyadan şubelere giderek de başvuru yapabilirsiniz. Şube başvurularında maaş müşterisiyseniz, çalıştığınız yerden 6 aylık bordro ile başvurunuzu gerçekleştirmeniz lazımdır.