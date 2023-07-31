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Ziraat Bankası Ağustos aynın ilk haftasında IBAN numarası üzerinden sizlere ödeme verecek

Ziraat Bankası, yeni başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasıyla uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini ve vatandaşlara gelir belgesiz olarak 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunacağını duyurdu.

Ziraat Bankası Ağustos aynın ilk haftasında IBAN numarası üzerinden sizlere ödeme verecek
Yayın Tarihi : 2023-07-31 09:53

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar olan kredi başvurularını banka şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecek ve aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak hemen kullanabilecekler. Banka, kamu bankası olması nedeniyle nakit ihtiyacınız olduğunda düşük faizli kredi ödemeleriyle sizlere destek oluyor.

Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırladı ve başvurularını gerçekleştirenler nakit kullanmak istediklerinde bu kredilerden faydalanabilecekler. Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden başvurunuzu yaptığınızda, size 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte nakit işlemler yapma imkanı sunulacak ve kredi tutarları hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden IBAN numaranız aracılığıyla ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisiyle başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredileri hesabınıza yatırarak hemen kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek gelir belgesiz ödeme alma imkanını elde edebilirsiniz. Bu bankalar, vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi fırsatı sunmaktadır.

Ziraat Bankası Ağustos aynın ilk haftasında IBAN numarası üzerinden sizlere ödeme verecek

Ziraat Bankası gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası sayesinde nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve düşük faizli ödeme seçenekleriyle finansal destek alabilirsiniz. Banka şubesine giderek veya diğer kamu bankaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanma imkanına sahip olabilirsiniz. Gelir belgesi olmadan dahi başvuru yaparak nakit kredi almak için bu avantajlı kampanyadan faydalanabilirsiniz. Unutmayın, finansal adımlarınızı atarken dikkatli olmak ve ödeme planınızı iyi bir şekilde düzenlemek önemlidir.

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