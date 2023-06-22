Ziraat Bankası 70.000 TL kredide daha düşük faiz şartı sunuyor! Uygun kredi seçenekleri ve geri ödeme tablosu yayınlandı!

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik önemli bir kampanyayı duyurdu. Kredi ihtiyacı olan ve düşük faiz oranlarıyla ödeme yapmak isteyenler için bu fırsat oldukça cazip olabilir. Detayları sizlerle paylaşıyoruz. Ziraat Bankası, tüketici kredileri alanında düşük faizli bir kampanya başlattı. Bankaya başvuranlar hızlı bir şekilde düşük faizli ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor. Ayrıca, belirli şartları sağlamanız durumunda uygun ödeme koşullarına da erişebilirsiniz. Peki, 70 bin TL ihtiyaç kredisi için talep edilen faiz oranı nedir?

Ziraat Bankası'nın kredi şartlarına göre, 70 bin TL ihtiyaç kredisi için %1,89 faiz oranı uygulanmaktadır. Güncel detayları daha iyi anlayabilmeniz için geri ödeme tablosunu sizler için hazırladık.

70 Bin TL Kredi Geri Ödeme Tablosu:

Taksit Tutarı: 3.881,54 TL

Faiz Oranı: %1,94

Yıllık Maliyet Oranı: % 34.0926

Bu kampanya, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için avantajlı bir seçenek sunmaktadır. Ziraat Bankası'nı tercih eden müşteriler, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla kredi ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Not: Yukarıdaki faiz oranları ve geri ödeme tablosu, ilgili bankanın kampanya şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini veya müşteri hizmetlerini ziyaret etmeniz önemlidir.