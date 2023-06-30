  • 30 HAZİRAN Cuma 15:28
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Ziraat Bankası 66.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! Son dakika banka hesabı olanları ilgilendiriyor!

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik olarak başlattığı kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ziraat Bankası 66.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! Son dakika banka hesabı olanları ilgilendiriyor!
Yayın Tarihi : 2023-06-30 08:22

Son dakika banka hesabı olanları ilgilendiriyor! Ziraat Bankası 66.000 TL ödeme yapacağını açıkladı- Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik olarak başlattığı kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Banka, 66.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere hızlı ve kolay bir şekilde nakit kredi imkanı sunarak, işlemlerini aynı gün içinde gerçekleştirme fırsatı veriyor.

66000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Ziraat Bankası Üzerinden Yapılıyor Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusu yapmak isteyenler, banka şubelerini ziyaret ederek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler. 24 ay vadeli olarak sunulan bu kredi kampanyasına katılarak, kredi işlemlerini tamamlayabilirler.

Ayrıca, Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden de başvurular yapılabilmekte ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Emekli olan ve emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan vatandaşlara yüksek limitli kredi imkanı sunmayı hedefleyen banka, kendi hesapları üzerinden ve internet sitesi aracılığıyla da işlem yapma imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Uygunluk Şartları Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların, bankanın kredi politikalarına uygun olmaları gerekmektedir. Kredi puanı 1200 ve üzeri olanlar ile daha önce kredi veya kredi kartı kullanan ve düzenli bir gelir belgesine sahip olan vatandaşlar, işlemlerini ek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi olarak gerçekleştirebilirler.

Ziraat bankası 66.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! Son dakika banka hesabı olanları ilgilendiriyor!

Emekli olan vatandaşlar ise Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak istediklerinde, emekli maaşlarının bu bankada olması durumunda daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi alabilecekleri gibi aynı zamanda borç kapatma kredisi kullanma imkanına da sahip olmaktadırlar.

Ziraat Bankası, vatandaşlara sunduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla hızlı, kolay ve uygun faiz oranlarıyla nakit kredi imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarına çözüm sağlar. 

Benzer Haberler
Emekliye 25.000 TL ve 45.000 TL ödeme! Bayram sonrası başvuru yapan emekli haber hemen hesaba ödeme alıyor! Emekliye 25.000 TL ve 45.000 TL ödeme! Bayram sonrası başvuru yapan emekli haber hemen hesaba ödeme alıyor!
Akbank banka hesabı olanlara ödeme! 3 Temmuz Pazartesi'den sonra 3 gün içinde işlem yapmanız lazım! Akbank banka hesabı olanlara ödeme! 3 Temmuz Pazartesi'den sonra 3 gün içinde işlem yapmanız lazım!
İş Bankası yapılmayanı yaptı! Bu parayı bu gece 00.00'a kadar alabilirsiniz! Almayan bin pişman olur! İş Bankası yapılmayanı yaptı! Bu parayı bu gece 00.00'a kadar alabilirsiniz! Almayan bin pişman olur!
Ziraat Bankası galericilere inat 190.000 TL'ye 2.el araç satışı yapıyor! Kapış kapış gidiyor! Ziraat Bankası galericilere inat 190.000 TL'ye 2.el araç satışı yapıyor! Kapış kapış gidiyor!
Altın alacaklar, satacaklar kulak verin! İslam Memiş açtı ağzını yumdu gözünü! Lokum gibi rakam verdi! Hataya sakın düşmeyin Altın alacaklar, satacaklar kulak verin! İslam Memiş açtı ağzını yumdu gözünü! Lokum gibi rakam verdi! Hataya sakın düşmeyin
Her söylediği çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni dolar kuru için sağ gösterip sol vurdu! Her söylediği çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni dolar kuru için sağ gösterip sol vurdu!
ÇOK OKUNANLAR
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!
  • 28-06-2023 11:30

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!