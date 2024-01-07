Ziraat Bankası 2 müjde verdi! Faizsiz ve 200.000 TL kredi alınıyor

Ziraat Bankası 2 müjde verdi! Faizsiz ve 200.000 TL kredi alınıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-01-2024 01:58

Ziraat Bankası, emekli maaşını banka üzerinden alan vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuyor. Son açıklamaya göre, Ziraat Bankası emekli maaş hesabını kullananlara 200.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı tanıyor. Bunun yanı sıra, emekli maaşı üzerinden başvuru yapılması durumunda, özel bir kredi olan borç kapatma kredisi de sunuluyor.

Ziraat Bankası'nın emekli kredilerinde dikkate alınan önemli bir faktör, başvuran kişilerin ek gelire sahip olmaları. 200.000 TL'ye kadar onay alacak olan bireylerin, 12 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturmaları ve aylık ödeme kapasitelerini belgelemeleri bekleniyor. Garanti Bankası ise sadece emekli maaşı hesabı üzerinden bireysel kredi kullanmak isteyenlere, emekli maaşının 10 katına kadar kredi imkanı sunuyor. Bu, kredi notu düşük olan bireylerin bile onay alabileceği anlamına geliyor.

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan ve kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için sunduğu kampanya ile dikkat çekiyor. Emekli maaş hesabı üzerinden yapılan işlemlerde, ödemelerin banka üzerinden kolayca gerçekleştirilebileceği vurgulanıyor. Bu kampanya aynı zamanda acil ihtiyaçları olan vatandaşlara, sadece güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatma fırsatı da sunuyor. Ayrıca, kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi diğer bankalara alternatif olarak, emekli olmayan ancak uzun vadelerde sigortalı olarak çalışan bireylerin de ihtiyaç kredisi kullanabileceklerini belirtiyor.

Bu kampanya, Ziraat Bankası'nın vatandaşların finansal ihtiyaçlarına çözüm sunma konusundaki kararlılığını ve esnek politikalarını ortaya koyuyor. Emekli vatandaşlara özel avantajlarla dolu bu kredi fırsatları, finansal güvence arayanlara yeni kapılar aralıyor.

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