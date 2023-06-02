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Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, bireysel müşterilerin hızlı bir şekilde 50.000 TL'lik kredi onayı alabilmeleri için banka kredi puanlarının 1200 ve üzerinde olması gerektiğini belirtti.

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-06-2023 10:59

Başvuru yapan hemen alacak! Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek-  Ziraat Bankası, yeni bir kampanya başlattı ve başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara hızlı nakit kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında banka, başvuruları onaylandığı takdirde 2-3 gün içerisinde nakit onay vereceğini ve 50.000 TL'ye kadar kredi kullanımına olanak sağlayacağını duyurdu.

Kredi Onayı İçin Banka Kredi Puanı Şartı

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, bireysel müşterilerin hızlı bir şekilde 50.000 TL'lik kredi onayı alabilmeleri için banka kredi puanlarının 1200 ve üzerinde olması gerektiğini belirtti. Bu şartı sağlayan tüm vatandaşlar, şubelere gitmeden de başvurularını gerçekleştirebilecekler ve istedikleri zaman kredi işlemlerini yaparak onaylanan krediyi hesaplarına aktarabilecekler.

Kolay Başvuru İmkanı: SMS veya İnternet Üzerinden

Ziraat Bankası, kredi başvurularını kolaylaştırmak amacıyla cep telefonları üzerinden SMS atma veya bankanın resmi internet sitesini kullanma seçeneği sunuyor. Başvurularını bu yöntemlerle gerçekleştiren vatandaşlara banka, aynı gün içerisinde destek ödemeleri yapacağını ve kredi ödemesini hesaplarına aktaracağını bildirdi.

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Nasıl Başvurulur?

Eğer ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve bankanın şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz:

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesine girin.

İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurun.

Gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Başvurunuzu tamamlayarak gönderin.

Banka, başvurunuzun incelenmesinin ardından size en kısa sürede geri dönüş yapacak ve kredi onayınızı bildirecektir.

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