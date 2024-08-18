Ziraat bankası 1.01 faizlerle 50 bin TL'ye kadar nakit ödemeler başlatacak! Başvuru şartları açıklandı

Ziraat bankası 1.01 faizlerle 50 bin TL'ye kadar nakit ödemeler başlatacak! Başvuru şartları açıklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2024 11:47

Ziraat Bankası, düşük faizli kredi fırsatlarını sürdürmeye devam ediyor! Banka, %1.01 faiz oranıyla 50 bin TL’ye kadar nakit ödemeler başlatacağını duyurdu. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, bankanın belirlediği şartları yerine getirerek kolayca başvuru yapabilecek.

Kampanya kapsamında, 50 bin TL’ye kadar olan krediler için uygun geri ödeme koşulları sunulacak. Başvuru yapmak isteyenlerin Ziraat Bankası müşterisi olması gerekiyor ve bankanın internet şubesi ya da mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor. Ayrıca, şubelerden de başvuru imkanı sunulacak.

Bu cazip kredi fırsatı, özellikle nakit ihtiyacı olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi fırsatından yararlanmak için başvuru şartlarını yerine getirip hemen başvurunuzu gerçekleştirin! Kredi imkanlarıyla ilgili detaylı bilgiye Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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