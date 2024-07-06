Ziraat Bankası 10.000 TL Ödeme Yapmaya Başladı! Tek Şart, Banka Hesabı veya Kartı Olması Olacak! 

Ziraat Bankası 10.000 TL Ödeme Yapmaya Başladı! Tek Şart, Banka Hesabı veya Kartı Olması Olacak! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2024 10:02

Ziraat bankası yeni yaptığı açıklama sonrasında nakit kredi kullanmak isteyenlere TEMMUZ ayı için yeni bir müjde verdi. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödeme yapacağı destek kredilerinden başvuru yaparak hızlı ve anında nakit alacağını açıkladı. Başvuru şartlarına uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilecekler ve bu kredileri 10 bin TL kredi olarak, diğer bankalardan daha düşük faizlerle kullanacaklardır. 

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI VE BAŞVURU (10.000 TL)

Ziraat bankası üzerinden nakit kredi kullanmak isteyenlere bankadan hızlı ve anında çözüm geldi. Banka hesabınız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan herkes için 10 bin TL kredi başvurularınızı hesaba atabileceksiniz. 10.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanacaklardır. 

Ziraat bankası 10 bin TL kredi için, Şartlar ne olursa olsun, 10 bin TL kredi ile ilgili 36 ay vadeye kadar kredi alınacaktır. Ziraat bankası 10 bin TL kredi için başvuru yapacak olan kişilere destek kredisi olarak hemen aynı gün içinde ödeme verilecektir. Ziraat bankası 10 bin TL kredi ile ilgili başvurunuzu yaptığınızda, Kredi işlemleri hesaplarınıza hemen yatırılır. Bankadan özellikle emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerde, 3 ay ertelemeli olarak kredileri hesaplarına atacaklardır. Acil para isteyenlerin başvuruları yapması durumunda hafta sonu olsa bile bu kredileri alacağını söylemek istiyoruz.

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