Ziraat bankası 0.99 faizle kredi verecek!

Ziraat Bankası, ekonomik dalgalanmalar karşısında bireyleri ve işletmeleri desteklemek amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Banka, tarihin en düşük faiz oranlarından biri olan %0.99 ile müşterilerine cazip bir finansman imkânı sunuyor. Bu yeni kampanya, özellikle konut almayı planlayanlar ve mevcut borçlarını daha avantajlı koşullarda yeniden yapılandırmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanya kapsamında, düşük faiz oranlarıyla sunulan krediler, 120 aya kadar vade seçenekleriyle destekleniyor. Ziraat Bankası yetkilileri, bu hamlenin özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşlara nefes aldırmak amacıyla yapıldığını belirtiyor. Ayrıca, kredi başvurularının şubelerden ve dijital platformlar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceği vurgulanıyor.

Ziraat Bankası’nın bu avantajlı kredi kampanyası, hem bireysel hem de ticari müşterilerin finansal yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Faiz oranlarının bu denli düşük tutulması, banka müşterileri için uzun vadeli planlar yaparken büyük bir destek anlamına geliyor. Kampanyanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.