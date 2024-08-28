Ziraat bankası 0.99 faizle kredi verecek!

Ziraat bankası 0.99 faizle kredi verecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2024 01:27

Ziraat Bankası, ekonomik dalgalanmalar karşısında bireyleri ve işletmeleri desteklemek amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Banka, tarihin en düşük faiz oranlarından biri olan %0.99 ile müşterilerine cazip bir finansman imkânı sunuyor. Bu yeni kampanya, özellikle konut almayı planlayanlar ve mevcut borçlarını daha avantajlı koşullarda yeniden yapılandırmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanya kapsamında, düşük faiz oranlarıyla sunulan krediler, 120 aya kadar vade seçenekleriyle destekleniyor. Ziraat Bankası yetkilileri, bu hamlenin özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşlara nefes aldırmak amacıyla yapıldığını belirtiyor. Ayrıca, kredi başvurularının şubelerden ve dijital platformlar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceği vurgulanıyor.

Ziraat Bankası’nın bu avantajlı kredi kampanyası, hem bireysel hem de ticari müşterilerin finansal yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Faiz oranlarının bu denli düşük tutulması, banka müşterileri için uzun vadeli planlar yaparken büyük bir destek anlamına geliyor. Kampanyanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
15 Milyon Emekli İçin Büyük Kredi Desteği: Halkbank’tan 14.000 TL Müjdesi! 15 Milyon Emekli İçin Büyük Kredi Desteği: Halkbank’tan 14.000 TL Müjdesi!
Denizbank’tan Emeklilere ve Çalışanlara Büyük Kredi Fırsatı: 20.000 TL Aynı Gün İçinde Hesabınıza! Denizbank’tan Emeklilere ve Çalışanlara Büyük Kredi Fırsatı: 20.000 TL Aynı Gün İçinde Hesabınıza!
Öğrencilere Yılda 4 Kez 1250 TL Ulaşım Desteği Müjdesi! Öğrencilere Yılda 4 Kez 1250 TL Ulaşım Desteği Müjdesi!
Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet! Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet!
Garanti BBVA’dan Kaçırılmayacak Fırsat: 2000 TL İade Kazanın! Garanti BBVA’dan Kaçırılmayacak Fırsat: 2000 TL İade Kazanın!
QNB Finansbank’tan Fatura Ödemelerinde Büyük Kampanya: 300 TL ParaPuan Kazanın! QNB Finansbank’tan Fatura Ödemelerinde Büyük Kampanya: 300 TL ParaPuan Kazanın!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
  • 27-08-2024 14:02

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
  • 27-08-2024 14:06

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı:
  • 22-08-2024 11:43

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...
  • 23-08-2024 15:32

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili
  • 21-08-2024 10:08

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili