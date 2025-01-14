Zeynep Koçak film setinde yaşadığı zorbalıkları anlattı: "Bir buçuk ay dayanmak zorunda kaldım"

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin sevilen isimlerinden Zeynep Koçak, bir film setinde maruz kaldığı zorbalıkları sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir video ile anlattı. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Koçak, açıklamalarıyla sektörde yaşanan zorluklara dikkat çekti.

Zeynep Koçak film setinde yaşadığı zorbalıkları anlattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 09:00

"SABAH MAKYAJSIZ GELİNCE DEMORALİZE OLUYORLAR"
Zeynep Koçak, set süresince yaşadığı baskılardan bir örneği şu sözlerle paylaştı:
"Prodüksiyon amiri, sabah makyajsız sete geldiğimde diğer oyuncuların demoralize olduğunu söyledi. Bunun üzerine her sabah sete makyaj yaparak gelmek zorunda kaldım."

"YÖNETMEN AÇIKÇA NEFRETİNİ BELİRTTİ"
Ünlü oyuncu, aynı sette yönetmenden de açıkça zorbalık gördüğünü belirtti:
"Yönetmen, 'Senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum' dedi. Ben bir buçuk ay boyunca bu sette zorbalıklara maruz kalarak oyunculuk yapmaya çalıştım."

"LÜTFEN YORUMLARINIZDA DAHA DUYARLI OLUN"
Yaşadığı zorbalıkların fiziksel görünümüne olan etkilerine de değinen Koçak, takipçilerinden şu ricasını dile getirdi:
"Bu açıklamalarımın altına 'Bu yüzden estetik yaptırıyor' gibi yorumlar yazmayın. Ben bu sektöre 23 yaşında adım attığımda, görünüşümle ilgili sürekli eleştirileceğime dair en ufak bir fikrim yoktu."

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK YAĞDI
Zeynep Koçak’ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok hayranı ve meslektaşı oyuncuya destek mesajları gönderdi. Sektörde yaşanan zorbalıkların gündeme taşınması gerektiğini savunan kullanıcılar, Koçak’ın yaşadıklarını cesurca dile getirdiği için takdir ettiklerini belirtti.

Koçak’ın samimi açıklamaları, sektördeki baskı ve mobbing tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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