Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı mı?

Şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında dünya evine girmişti. Çiftin evliliğine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı. İkilinin, boşanacağına dair haberler basına yansıdı.

"EVLİLİK İŞİNİ ÇOK BECEREMEDİK"

Akış, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Ayrılık söylentilerini doğrulayan Tolga Akış, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum...

"AİLE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Bastık ise, "Çıkan boşanma haberleri ile ilgili... Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" açıklamasını yaptı.

İkilinin boşanma süreçlerine ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Tolga Akış dün resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, 6. Ankara Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandıkları konuşuluyor.

Akış bu paylaşımını bir süre sonra sildi. Zeynep Bastık'tan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.(Kaynak: haberturk.com)