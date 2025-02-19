Zerrin Özer kendisini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!

Senaryoyu beğenmesi halinde kendisini canlandırmasını istediği oyuncunun Serenay Sarıkaya olduğunu söyleyen Özer, "Serenay’ın hem oyunculuğunu hem de sesini çok beğeniyorum. Kendisinin bu rolü en iyi şekilde taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği omurilik ameliyatının ardından bir süre Darülaceze’de tedavi gören ve taburcu olduktan sonra müziğe dönmek için çalışmalara başlayan Zerrin Özer, daha önce yaptığı bir açıklamada cenazesinde Janis Joplin’in ‘Little Girl Blue’ şarkısının çalmasını vasiyet ettiğini söylemişti.

Hayatını beyaz perdeye taşımak için teklifleri değerlendiren sanatçının bu projesi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Serenay Sarıkaya’nın teklifi kabul edip etmeyeceği ise şimdiden büyük bir heyecan yarattı.