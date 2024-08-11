Zaporijya Nükleer Santrali’nde Yangın: Radyasyon Seviyesi Normal

Zaporijya Nükleer Santrali’nde Yangın: Radyasyon Seviyesi Normal
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 11-08-2024 23:47

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) yangın çıktığını duyurdu. Balitskiy, santralin soğutma sisteminde meydana gelen yangının, Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Ancak, Balitskiy’e göre, santralde bulunan 6 ünitenin soğuk durdurma durumunda olduğunu ve patlama ya da başka bir tehlikenin söz konusu olmadığını vurguladı.

Radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıklayan Balitskiy, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Mart 2022’den bu yana Rus ordusunun kontrolünde bulunuyor. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya NGS çevresinde artan çatışmalar, bölgedeki durumu giderek daha da kritik hale getiriyor. Hem Ukrayna hem de Rusya, bu saldırılar konusunda birbirini suçlamaya devam ediyor.

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