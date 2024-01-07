Zamlardan sonra o bankadan ATAK! Yapı kredi bankası "Acil Para" isteyenlere 40.000 TL verecek

Acil para isteyen vatandaşlar için 40.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların Yapı Kredi Bankası üzerinden cep telefonları üzerinden SMS atarak başvurularını yapabilecekler.

Pazar sabahı duyurulan yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası üzerinden 40.000 TL kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak Kredi alabilecekler. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden 44 11 numarasına bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

40.000 TL'ye kadar yapılacak olan bu kredi başvurusu sonrasında onay alan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemeleri verilecek ve onaylanan tutar hesapları hızlı bir şekilde yatırılacaktır. Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar ise bankanın mobil uygulamasını kullanabilir hafta sonu olsa bile bu krediyi kullanabilmektedir.