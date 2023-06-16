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Zam üstüne zam yapıldı! Vatandaş bu kadar olmaz dedi! Fiat Egea fiyatı tekrar güncellendi! 555 bin TL olmuştu!

Fiat resmi internet sitesinde yer alan haberlere göre, araç fiyatlarında düşüş yaşandığı ve bu düşüşün ardından fiyatların yeniden belirleneceği duyuruldu.

Zam üstüne zam yapıldı! Vatandaş bu kadar olmaz dedi! Fiat Egea fiyatı tekrar güncellendi! 555 bin TL olmuştu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-06-2023 14:49

Fiat Egea fiyatı tekrar güncellendi! Zam üstüne zam yapıldı! Vatandaş bu kadar olmaz dedi- Fiat, Türkiye'de en popüler otomobil markalarından biri olup yeni açıklamalarla gündeme gelmeye başlamıştır. Fiat resmi internet sitesinde yer alan haberlere göre, araç fiyatlarında düşüş yaşandığı ve bu düşüşün ardından fiyatların yeniden belirleneceği duyurulmuştur. Ayrıca, döviz kuru farklarının araç fiyatlarına yansıtılacağı ve yeni fiyat listelerinin yayınlanacağı ifade ediliyor. 

Zam haberleri geçtiğimiz ay Fiat için Türkiye'de gündeme gelmişti. Ancak bu ayın başında döviz kuru zammının ardından Fiat fiyatlarına ikinci bir zam gelmiş ve en düşük paket fiyatı 555 bin TL'ye yükselmişti.

Fiat'ın resmi internet sitesine göz atıldığında, araç fiyatlarının geri çekildiği ve fiyat listelerinin güncellendiği gözlemlenmektedir. Bu yeni artışın sebebi ise döviz kuru farklarıdır. Son 1,5 aylık dönemde döviz kurlarındaki seyir aşağıdaki gibi olmuştur:

  • 1 Mayıs tarihinde euro kuru 21 lira 38 kuruş, dolar kuru ise 19 lira 45 kuruş seviyesindeydi.
  • 1 Haziran tarihinde euro kuru 22 lira 57 kuruşa yükselirken dolar kuru 20.80 TL oldu.
  • 11 Haziran tarihinde euro kuru 25 lira 15 kuruşa, dolar kuru ise 23.09 TL'ye çıktı.
  • 16 Haziran tarihinde ise 1 euro 25 lira 91 kuruş, dolar kuru ise 23 lira 67 kuruş seviyesine yükseldi.

Fiat'ın bu fiyat düzenlemeleri ve güncellemeleri, döviz kuru farklarının otomobil fiyatlarına etkisini yansıtmaktadır. Bu durum, Türkiye otomobil pazarında araç alımı yapmayı planlayan tüketiciler için önemli bir faktör oldu. 

 

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