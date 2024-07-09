ZAM KONUSU KAPANDI: Emekliye verilecek zamlar bugün belli oldu! Cumhurbaşkanı imzalayacak

Temmuz ayı itibariyle emekli maaşlarına yapılan zam oranları, Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi derinden etkiledi. Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen bu zamlar, farklı gruplardaki emekliler arasında büyük farklılıklar ortaya çıkardı ve birçok emekliyi hayal kırıklığına uğrattı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son altı aylık enflasyon oranı %24,73 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %19,3, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise %24,73 oranında zam yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Zam Oranları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen zam oranı, son altı ayın enflasyonuna endeksli olarak hesaplandı. Bu durum, emekli maaşlarının alım gücünü koruma adına önem taşıdı.

En Düşük Emekli Aylıkları

En düşük memur emeklisi aylığı 14.741 TL'den 17.585 TL'ye yükseldi. Ancak, 10.000 TL olan taban aylığında herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Kök aylığı 8.383 TL'nin altında olan emeklilerin ise aylıklarına herhangi bir zam yapılmadı.

Beklentiler ve Talepler

Hazine destekli en düşük emekli aylığının 10.000 TL'yi aşması için yapılan beklentiler, dar gelirli emekliler arasında büyük bir umut kaynağı oldu. Ancak bu konuda yapılacak düzenlemelerin bütçe üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor.