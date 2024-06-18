ZAM GELDİ! Temmuz Zammı Açıklandı!

ZAM GELDİ! Temmuz Zammı Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2024 12:21

Emekliler için her yıl beklenen zam haberleri, Türkiye'de önemli bir gündem maddesi haline gelmeye devam ediyor. Ocak ayındaki %49,25'lik artıştan sonra, emeklilerin yaşam standartlarını yeterince iyileştirmediği konuşulmuştu. Şimdi ise Temmuz ayı yaklaşırken, %22,72'lik bir zam oranı kesinleşmiş gibi görünse de, gerçekler belki de beklentileri karşılamayacak.

Enflasyon ve Zam Oranları

Merkez Bankası'nın verilerine göre, son altı ayda enflasyon %25 ile %26 arasında seyrediyor. Bu durumda, emekli maaşlarının artırılması ve ek refah payının eklenmesiyle 12 bin 500 TL'den 13 bin 500 TL'ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak uzmanlar, bu beklentilerin gerçekleşmeyeceğini, hükümetin emeklilere yönelik politikalarının bu yönde olmadığını vurguluyor.

Temmuz Zam Oranları Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca emekli, geçim sıkıntılarıyla boğuşurken Temmuz ayında hükümetten yüksek bir zam talep ediyor. Şu anda kesinleşmiş olan %22,72'lik zam oranı, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla %25'e kadar çıkabilir. Özellikle düşük maaş alan emekliler, bu oranların daha da artırılmasını istiyor ancak uzmanlar bu konuda umutsuz.

Zamların düşük kalmasına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyasi figürlerden ekonomistlere kadar pek çok kişi, emeklilere verilen desteğin yetersiz olduğunu belirtiyor. Profesör Doktor Özgür Demirtaş da "tasarrufun emekliler ve asgari ücretlilerden başlamasının adil olmadığını" ifade ederek eleştirilerini dile getiriyor.

Temmuz ayındaki zam oranının %30'u aşması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bu oranlar değişebilir ancak emekliler için tablo şimdilik pek iç açıcı değil. Zira ekonomik koşullar ve enflasyonun belirsizliği, emeklilerin maaş artışları üzerinde büyük bir soru işareti oluşturuyor.

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