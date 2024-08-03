ZAM GELDİ: Son Fiyat İle 4003 TL Oldu!

ZAM GELDİ: Son Fiyat İle 4003 TL Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2024 19:11

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan son düzenleme ile iç hat uçak biletlerinde tavan ücret 1 Ağustos 2024 itibarıyla 4003 TL’ye yükseldi. Bu artış, 2013 yılında belirlenen 3253 TL’lik tavan fiyatın ilk kez güncellenmesi anlamına geliyor.

THY ve Pegasus'tan Yeni Fiyat Düzenlemesi

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatları tarifelerine dahil etti. Bu düzenlemeye göre, satılan biletlerin %80’i 2503 TL’den, geri kalan %20’si ise 4003 TL’den sunulacak. Böylece, müşterilere farklı fiyat seçenekleri sunulacak.

Maliyet Artışları Etkili Oldu

Tavan ücret artışının, havayolu sektöründe maliyet artışları ve ekonomik koşulların etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükselme ve operasyonel maliyetlerdeki artış, bu fiyat değişikliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Havayolu şirketleri, bu yeni fiyat düzenlemesini hemen uygulamaya koyarak bilet satışlarına yansıttı.

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