ZAM GELDİ: Net Rakam 45.953 TL Oldu!

2025 yılında IMEI kayıt ücretinin 45.953 TL olması öngörülüyor. 2024 yılı için belirlenen ücret 31.692 TL seviyesindeyken, bu artış IMEI kayıt ücretlerinin önemli ölçüde yükselebileceğini gösteriyor.

IMEI Kayıt Ücreti Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de IMEI kayıt ücretleri, vergi, ceza, harç ve benzeri kalemlerdeki maktu tutarlar gibi, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak belirleniyor. YDO, ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranına göre hesaplanıyor. Ekim ayında açıklanacak YDO, dolaylı olarak 2025 yılı için vergi ve harç artışlarını da etkileyecek.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün Değerlendirmesi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 45 civarında olacağını tahmin ediyor. Bu durumda, IMEI kayıt ücreti 31.692 TL'den 45.953 TL'ye yükselebilir. Ekim ayı enflasyonu yüzde 0 bile olsa, YDO yüzde 42,76 olacak ve IMEI kayıt ücreti 45.243 TL olarak belirlenebilecek. Bu artış, Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde gerçekleşecek.

Son 9 Yılda Büyük Artış Yaşandı

Son 9 yılda IMEI kayıt ücretlerinde büyük bir artış yaşandı.

2015 yılında bu ücret 131 TL iken,

2016'da 138 TL,

2017'de 149 TL olarak belirlendi.

2018'de 500 TL'ye çıkan bu ücret,

2019'da 1500 TL'ye,

2020'de 1838 TL'ye,

2021'de 2006 TL'ye yükseldi.

2022 yılında 2732 TL olan ücret,

2023'te iki kez değişerek önce 6091 TL, ardından 20.000 TL oldu.

2024 yılı için güncel rakam ise 31.692 TL.

Yüzde 34.978 Artış

2015 yılında 131 TL olan IMEI ücreti, 2024'te yüzde 24 bin oranında artmış durumda. Eğer 2025'te 45.953 TL'lik rakam gerçekleşirse, son 10 yıldaki artış oranı yüzde 34.978'e ulaşacak.

Bu önemli artış, IMEI kayıt ücretlerinin gelecek yıllarda da dikkatle takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Artan maliyetler, yurtdışından telefon getirmeyi düşünen kullanıcıları ve mobil cihaz pazarını önemli ölçüde etkileyecek.