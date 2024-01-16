Zam Geldi: Maaşlar 7.608 TL Oldu!

Zam Geldi: Maaşlar 7.608 TL Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 13:24

Türkiye'nin sosyal hizmet alanındaki önemli gelişmelerinden biri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın liderliğindeki devrim niteliğindeki Evde Bakım Yardımı'nın hikayesi. Bugün, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için sunulan bu destek, aile bütünlüğünü koruyarak, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin sevdikleriyle bir arada olmalarına imkan tanıyor. Başlangıcını 2006 yılına dayandıran bu aile odaklı bakım hizmeti modeli, Bakan Göktaş'ın duyurusuna göre bu ay içerisinde toplam 2,8 milyar lira olarak hesaplara yatırılmaya başlandı.

Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak Evde Bakım Yardımı'nın, tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenleri destekleyerek aile bütünlüğünü güçlendirdiğini vurguladı. Aylık ortalama 560 bin kişi bu yardımdan yararlanırken, hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, şubat ayında yapılacak ödemelerde bu miktarın 7.608 liraya çıkacağı müjdesini verdi. Bu artış, Evde Bakım Yardımı'nın yüzde 50'ye yakın bir oranda artmasını sağlayarak vatandaşlara önemli bir destek sunacak.

Bakan Göktaş, 2023 yılında toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldığını belirterek, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Evde Bakım Yardımı'nın bu önemli dönüşümü, aileleri sadece maddi olarak desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda duygusal ve psikolojik olarak da güçlendiren bir model sunuyor. Aile bütünlüğünü koruma odaklı bu yaklaşım, toplumun dayanışma ve yardımlaşma kültürünü destekleyerek engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif bir rol üstlenmelerine de katkıda bulunuyor.

Ocak ayındaki memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle birlikte Evde Bakım Yardımı'nın artışlı olarak şubat ayında hesaplara yatırılacak olması, hak sahiplerini olumlu bir şekilde etkileyecek. 7.608 lira olarak gerçekleşecek ödemeler, vatandaşlara daha fazla nefes alanı sağlayarak, tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen ailelere önemli bir destek sunacak.

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