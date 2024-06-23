ZAM GELDİ! Asgari Ücrete Zam Haberi Geldi!

ZAM GELDİ! Asgari Ücrete Zam Haberi Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2024 15:07

Son günlerde Türkiye gündeminde asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili yoğun tartışmalar yaşanıyor. Özellikle temmuz ayında yapılacak olan zam oranları ve enflasyon farkı hesaplamaları, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.

Asgari Ücret ve Zam Beklentileri

Asgari ücretlinin zam beklentileri, hükümetin ve muhalefetin açıklamalarıyla şekilleniyor. Hükümet yetkilileri, mevcut durumda asgari ücrete ek bir zam yapmayacaklarını belirtmiş olsalar da, siyaset arenasında yapılan görüşmeler ve tartışmalar, bu durumu değişken kılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeler ve ardından gelen açıklamalar, asgari ücrete yapılacak ara zam tarihini belirsiz kılmaktadır.

Asgari ücret konusunda özellikle CHP'li Karatepe'nin ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in görüşmelerinde enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca SGK Başuzmanı Karakaş'ın eylül ayında 4 bin TL'lik bir zam beklentisi dile getirmesi, asgari ücretliler üzerindeki beklentileri artırmaktadır. Şu anda hesaplamalara göre, yüzde 30 zam yapıldığında asgari ücret 22 bin 102 liraya, yüzde 40 artışla 23 bin 802 liraya, yüzde 50 artışla ise 25 bin 502 liraya yükselecektir.

Emekli ve Memur Maaşlarındaki Zam Durumu

Emekli ve memur maaşlarında ise ocak ve temmuz aylarında enflasyona göre yapılan düzenlemeler önem taşımaktadır. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarındaki zam oranları netleşecektir. Temmuz ayı enflasyon farkıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 25,81'e ulaşacakken, memurların enflasyon farkı yüzde 9,40'a erişecek ve temmuz zammıyla birlikte yüzde 20,35'e çıkacaktır.

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