Zam geldi: 15 bin 880 TL oldu!

Zam geldi: 15 bin 880 TL oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-01-2024 17:28

2024 yılına girmemizle birlikte, Türkiye'de birçok ekonomik parametrede değişiklikler yaşandı. En dikkat çekici değişikliklerden biri, 17 bin 2 TL olarak açıklanan yeni asgari ücret oldu. Bu önemli gelişmenin ardından, işsizlik maaşı da gözler önüne serildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, işsizlik maaşı tutarları belirlendi ve bu yeni düzenleme, işsiz kalan bireylerin alacakları ödenekleri etkileyecek.

Son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş ve işten çıkarılan bireyler için öngörülen işsizlik maaşı süresi, çalışma süresine göre 6 aydan 10 aya kadar çıkabilmekte. Yeni düzenlemeye göre işsizlik maaşı, son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında hesaplanacak. Ancak, bu maaşın yeni asgari ücretle kademeli olarak yansıtılması bekleniyor. Buna göre, işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940 TL, en yüksek ise 15 bin 880 TL olacak.

İşsizlik maaşı alabilmek için belirlenen şartlar arasında, kişinin kendi isteği dışında işsiz kalması, hizmet akdine tabi olunan son 120 günde çalışılması, son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmesi ve işten ayrılış sonrasındaki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvuru yapılması bulunuyor.

Benzer Haberler
Akbank'tan yeni yılın ilk Akbank'tan yeni yılın ilk "Gelir belgesiz" kredi kampanyası: 44.740 TL ödemeler hazırlandı!
Yapı kredi bankası borçlarınızı kapatacak! 74500 TL borç kapatma kredisi başladı! Yapı kredi bankası borçlarınızı kapatacak! 74500 TL borç kapatma kredisi başladı!
2024'te Emekli Promosyonlarında Rekabet: Hangi Banka En Avantajlı Teklifi Sunuyor? 2024'te Emekli Promosyonlarında Rekabet: Hangi Banka En Avantajlı Teklifi Sunuyor?
15000 TL TC kimlik numarasına yüklenecek! 31 Ocak'a kadar başvuru yapın!  15000 TL TC kimlik numarasına yüklenecek! 31 Ocak'a kadar başvuru yapın! 
100.000 TL ihtiyacı olanlara yeni haber! Garanti bankası yeni kampanyasını açıkladı!  100.000 TL ihtiyacı olanlara yeni haber! Garanti bankası yeni kampanyasını açıkladı! 
MÜJDE: Memurlara Ek Zam Geliyor! 3600 Ek Gösterge Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminde MÜJDE: Memurlara Ek Zam Geliyor! 3600 Ek Gösterge Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminde
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'

Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?
  • 01-01-2024 10:12

Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?

Resmi gazetede 22:22'de açıklandı! Emekli maaşlarını alanlara TC kimlik ile ilave ödeme olacak! 
  • 02-01-2024 22:21

Resmi gazetede 22:22'de açıklandı! Emekli maaşlarını alanlara TC kimlik ile ilave ödeme olacak! 