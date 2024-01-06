Zam geldi: 15 bin 880 TL oldu!

2024 yılına girmemizle birlikte, Türkiye'de birçok ekonomik parametrede değişiklikler yaşandı. En dikkat çekici değişikliklerden biri, 17 bin 2 TL olarak açıklanan yeni asgari ücret oldu. Bu önemli gelişmenin ardından, işsizlik maaşı da gözler önüne serildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, işsizlik maaşı tutarları belirlendi ve bu yeni düzenleme, işsiz kalan bireylerin alacakları ödenekleri etkileyecek.

Son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş ve işten çıkarılan bireyler için öngörülen işsizlik maaşı süresi, çalışma süresine göre 6 aydan 10 aya kadar çıkabilmekte. Yeni düzenlemeye göre işsizlik maaşı, son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında hesaplanacak. Ancak, bu maaşın yeni asgari ücretle kademeli olarak yansıtılması bekleniyor. Buna göre, işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940 TL, en yüksek ise 15 bin 880 TL olacak.

İşsizlik maaşı alabilmek için belirlenen şartlar arasında, kişinin kendi isteği dışında işsiz kalması, hizmet akdine tabi olunan son 120 günde çalışılması, son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmesi ve işten ayrılış sonrasındaki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvuru yapılması bulunuyor.