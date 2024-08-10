Zam Fırtınası Türk Telekom’u da Sardı: İnternet Artık Lüks Mü Olacak?

Zam Fırtınası Türk Telekom’u da Sardı: İnternet Artık Lüks Mü Olacak?
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 10-08-2024 00:02

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, Türkiye’nin önemli telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom’u da etkiledi. Temmuz ayında birçok sektörde olduğu gibi, internet ve iletişim hizmetlerine de büyük zamlar geldi. Geçtiğimiz aylarda TürkNet’in abonelik ücretlerine yüzde 25 oranında zam yaptığı biliniyor. Bu zamlardan sonra, 100 Mbps hızındaki internet paketlerinin fiyatları 1089 TL'ye kadar yükseldi.

Türk Telekom’dan gelen yeni zam haberleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, mevcut durumun devam etmesi halinde internet kullanımının bir lüks haline geleceğini ve birçok işletmenin alternatif çözümler arayışına girebileceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, dijital dünyanın ekonomik yükünü gözler önüne seriyor.

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