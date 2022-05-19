Zafer Algöz'den 'Erşan Kuneri' eleştirilerine yanıt!

Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri dizisi geçtiğimiz günlerde Netflix'te izleyiciyle buluştu. Türkiye'nin son günlerde en çok konuşulan projelerinden bir olan Erşan Kuneri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Erşan Kuneri, dizisinin oyuncularından Zafer Algöz, sosyal medyada yapılan "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi." yorumuna verdiği yanıt ile tartışma yarattı. Algöz'ün "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını sosyal medyada gündem oldu.