Yusuf Gülaçtı Celergen markasıyla ilgili detayları anlattı!

S: Merhaba Yusuf bey, kısaca kendinizden bahseder misiniz?

C: Orta ve lise öğrenimimi Sivas’ta bitirdim. 1976 yılında Ege Üniversitesi eczacılık fakültesinden mezun oldum. Bu tarihten bugüne kadar ecza depoculuğu ve eczane eczacılığı yapmaktayım. Halen İstanbul’da eczane eczacılık mesleğine devam etmekteyim.

S: Kaç yıldır eczacılık yapıyorsunuz?

C: 49 Yıldır.

S: Celergen’le nasıl tanıştınız ve neden Türkiye’ye getirdiniz?

C: Celergeni araştırmalarım esnasında özellikle kıkırdakla ilgili harabiyetlerde çok etkili olduğunu öğrendim. Eklem problemimden dolayı bu ürünü buldum çünkü dünyada kıkırdak harabiyeti yani kireçlenme ile ilgili tedavi edecek ürün yoktur. Ama gıda takviyesi olarak Celergen’in bu işlevi yaptığını tespit ettim. Kullanmam esnasında hücre yenileyici olduğu için vücuttaki birçok eksikliği giderdiğini de gördüm. O yüzden ürünün Türkiye distribütörlüğünü aldım.

S: Peki Celergen kaç yıldır Türkiye’de?

C: Celergen Türkiye’de 2010 yılından itibaren bulunmaktadır.

S: Tek yetkili distribütörü siz misiniz?

C: Evet yaklaşık 5 yıldır resmi olarak devam ediyoruz, tüm Türkiye tanıyıp kullanana kadar da devam etmeyi düşünüyoruz.

S: Sizce Celergen’nin önemi nedir?

C: Celergen bir kere en başta hücre yenilemesi ve kemik kıkırdak dokuyu yenilemesiyle ünlü zaten. Piyasada baktığınızda muadili yok denecek kadar az mesela. Hücre onarıp yenilemek belki başka bir ürünle mümkün olabilir ama kemik ve kıkırdak dokuyu onarmak, üstüne organların ve hücrelerin yenilenmesini sağlamak, bağışıklığı güçlendirmek, antioksidanlarla dinç tutmak her üründe böyle bir potansiyel yok. Tek tek almanız ya da birkaç farklı ürün kullanmanız gerekir, Celergen’de öyle bir şey yok hepsini içinde barındırıyor ve tüm vücudu içten dışa onarıyor. Bu anlamda özellikle yaşlanmaya bağlı rahatsızlıklarda ve genetik olarak bizi zorlayan durumlarda önemli bir rolü var.

S: Celergen’i diğerlerinden ayıran özellik nedir?

C: Bağımsız klinik çalışmalarının fazlalığı diyebiliriz. X firma bir anda ben Celergen ile ilgili araştırma yapmak istiyorum diyerek makalelerini ve sonuçlarını sunabiliyor. Bu da ne demek, ürünün etki alanlarıyla ilgili birçok kez denendiği, test edilip çeşitli kurumlarca onaylandığı anlamına geliyor. Burada altını çizilmesi gereken konu kendi laboratuvar sonuçları değil tamamen bağımsız farklı farklı kurum/kuruluşların yaptığı çalışmalar. Bunlar çok önemli çalışmalar çünkü bizlere de kullanırken fikir veriyor. Celergen’i sonuçlarını görerek ve bilerek doktorlarımız da tavsiye etmekteler.

S: Peki uzun yıllar eczacılık yapmış, birçok ürünle ve kullanıcıyla karşılaşmış biri olarak; Sizce Celergen’in insan vücuduna en önemli etkisi nedir?

C: Kaliteli bir yaş alma deneyimi sağlaması bence, benim düşüncem bu. Herkes yaşlanacak, ben de şu an 68 yaşındayım fakat benimle aynı yaşta birçok insan benim gibi görünmüyor ya da benim kadar hareketli olamıyor. Bunun çevresel etkilerle, çalışma koşullarıyla, aile genetik yapısıyla, kronik rahatsızlıklarla etkisi değişiyor. Kaliteli yaş almak, bu etkilerle bile her şeye rağmen maximum verimle devam etmek insan vücuduna en önemli etkisi. Bu ürün size bunu vaat etmiyor direkt olarak sağlıyor. Bundan daha önemli ne olabilir?

S: Kullanıcılardan Celergen’le ilgili en çok hangi geri bildirimleri alıyorsunuz?

C: Özellikle önce uykudan ve enerjiden yana dönüşlerini alıyoruz. İlk başlarda enerji düzeyi artmaya başlıyor, kişi daha sağlıklı daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşamaya başlıyor bu da zaten zamanla diğer verimlilikleri getiriyor. Kullanmaya devam ettikçe içte bir hasar hücresel bozulmalar varsa önce onlar onarılıyor daha sonra ciltte düzelmeler sağlıyor. Sırasıyla hepsiyle ilgili geri bildirimler alıyoruz. Zaten bir kere başlayıp etkisini gören sonuna kadar da gitmek istiyor.

S: Ortalama ne kadar süre kullanmak gerekiyor peki?

C: Minimum 3 aylık kullanım önerisi var ama tabi kişiden kişiye göre değişir. Fikrimce yıl içinde düzenli olarak aralıksız 6 aya tamamlamak en doğrusu.

S: Son olarak uzun yıllardır Celergen’le tanışıyor ve kullanıyorsunuz, birçok geri bildirim de alıyorsunuz. Celergen’le ilgili birkaç cümleyle neler söylemek istersiniz?

C: Kaliteli yaş almak isteyen herkesin muhakkak kullanmasını tavsiye ediyorum. Özellikle eklemlerle ilgili rahatsızlıklarına sahipseniz hiç düşünmeden bu takviyeye başlamalısınız. Daha sağlıklı canlı bir cilde de sahip olmak istiyorsanız muhakkak kullanmalısınız.