Yurt Dışında Yerleşik Kişilerden Türkiye’ye Yatırım: 16,7 Milyon Dolarlık ÖST Alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, 2 Ağustos haftasında yurt dışında yerleşik kişiler Türkiye'den 16,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satın aldı.

Aynı dönemde, net olarak 169,2 milyon dolarlık senet ve 162,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı gerçekleştirilirken, ÖST yatırımlarında artış gözlemlendi. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 26 Temmuz itibarıyla 40 milyar 588 milyon dolardan, 2 Ağustos’ta 39 milyar 23 milyon dolara düştü. DİBS stokları ise 13 milyar 696,5 milyon dolardan 13 milyar 484,1 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 416,6 milyon dolardan 432 milyon dolara yükseldi.

Bu veriler, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki hareketliliğine işaret ediyor.