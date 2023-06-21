  • 21 HAZİRAN Çarşamba 17:58
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Yumurtada evlere şenlik müthiş indirim! 30'lu M boy 55 TL'ye düştü! İndirimi görenler o markette sıraya girdi!

Yumurta fiyatlarında büyük bir indirim haberi gündemi sarsmış durumda. Bir market zinciri olan CarrefourSA, 30'lu M boy yumurtayı 57,50 TL'ye düşürerek müşterilerini sevindirdi.

Yumurtada evlere şenlik müthiş indirim! 30'lu M boy 55 TL'ye düştü! İndirimi görenler o markette sıraya girdi!
Yayın Tarihi : 2023-06-21 13:41

30'lu M boy 55 TL'ye düştü! İndirimi görenler o markette sıraya girdi! Yumurtada evlere şenlik müthiş indirim-  Yumurta fiyatlarında büyük bir indirim haberi gündemi sarsmış durumda. Bir market zinciri olan CarrefourSA, 30'lu M boy yumurtayı 57,50 TL'ye düşürerek müşterilerini sevindirdi. Bu indirim haberini duyanlar hemen CarrefourSA'ya akın etmeye başladı.

Yumurta, geçtiğimiz yıl başta olmak üzere sürekli zamlanan temel gıda ürünleri arasında yer alıyor ve bu durum pek çok vatandaşın yumurta tüketimini olumsuz etkiliyordu. Yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kişi yumurta almakta zorlanırken, aynı zamanda vücutlarına gerekli olan vitamin ve mineralleri yeterince alamıyordu.

CarrefourSA'nın yaptığı indirimle birlikte 30'lu M boy yumurta, 57,50 TL'ye satışa sunuldu. İndirimli fiyattan yumurta almak isteyenler, CarrefourSA mağazalarına akın etmeye başladı. Bu indirim haberi, tüketiciler arasında büyük bir heyecan yaratırken, hızlı davranmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor.

Yumurta fiyatlarındaki bu büyük indirim, vatandaşların bütçelerine rahatlama sağlayacak ve yumurta tüketimini teşvik edecektir. CarrefourSA'nın bu indirim hamlesi, diğer marketlerin de benzer adımlar atmasını sağlayabilir ve tüketicilere daha uygun fiyatlı gıda ürünleri sunulmasına katkıda bulunabilir.

Yumurta fiyatlarının düşmesiyle birlikte, vatandaşlar ekonomik açıdan rahatlayacak ve beslenme ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Bu tür indirimler, temel gıda ürünlerinin erişilebilirliğini artırarak, halkın beslenme kalitesini yükseltebilir ve sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olabilir.

Benzer Haberler
Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme: Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları... Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme: Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları...
Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı! Vatandaşlar şimdi bayram edecek! Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı! Vatandaşlar şimdi bayram edecek!
Altın ve dolar değil herkes onu alacak! İslam Memiş açıkladı, en yüksek kazanç o yatırım aracında! Altın ve dolar değil herkes onu alacak! İslam Memiş açıkladı, en yüksek kazanç o yatırım aracında!
Emekli maaşlarına son nokta kondu! İşte SSK-SGK ve Bağ-kur %35 zamma ödenecek maaş miktarı... Emekli maaşlarına son nokta kondu! İşte SSK-SGK ve Bağ-kur %35 zamma ödenecek maaş miktarı...
LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak: İşte İŞKUR LC Waikiki iş ilanları başvuru şartları açıklandı! LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak: İşte İŞKUR LC Waikiki iş ilanları başvuru şartları açıklandı!
Dolar 42 TL, altın 5.500 TL olacak dedi! Daha önce söylenmeyeni söyledi! Tarih verildi! Dolar 42 TL, altın 5.500 TL olacak dedi! Daha önce söylenmeyeni söyledi! Tarih verildi!
ÇOK OKUNANLAR
TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları