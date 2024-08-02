YKS Tercih Süresi Uzatıldı!

ÖSYM, YKS tercih süresinin son gününde önemli bir duyuru yaparak tercih süresini uzattı. Yeni süre, 4 Ağustos 2024 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

ÖSYM’nin açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06 Şubat 2023 tarihli kararı doğrultusunda, depremden etkilenen iller dışında ikamet eden ancak bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören adaylar da depremzede aday kontenjanından yararlanabilecek. Bu düzenleme nedeniyle ilgili adayların durumları güncellenmiş ve YKS tercih süresi uzatılmıştır.

Bu süre uzatımı, adayların tercih işlemlerini tamamlamaları için ek bir fırsat sunuyor. Tüm adayların bu süre içinde tercihlerini yapmaları önemle hatırlatılıyor.