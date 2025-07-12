Yılmaz Kunt “Sevdiğim Sensin” Dizisiyle Ekrana Dönüyor

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal ve Özlem Conker’in yer aldığı “Sevdiğim Sensin” dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Yakışıklı oyuncu Yılmaz Kunt, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Koray Rolüyle Gündeme Gelecek

Senaryosunu Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta’nın oturacağı “Sevdiğim Sensin” dizisi, dram ve aşk türünü harmanlayan güçlü hikayesiyle sezona iddialı bir giriş yapacak. Dizide Yılmaz Kunt, “Koray” karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Koray, başrol karakteri Erkan’ın İstanbul’daki en yakın arkadaşı olarak hikâyeye dâhil olacak.

Erkan ve Rojda’nın Hikayesi Derinleşiyor

Dizinin merkezinde, Ağrı’da askerlik yaparken hayatını kurtaran Rojda ile karşılaştıktan sonra hayatı tamamen değişen Aldur Holding’in varisi Erkan yer alıyor. Erkan’ın duygusal ve dramatik dönüşümü, hem Rojda ile yaşadığı güçlü bağ hem de çevresindeki insanların etkisiyle şekilleniyor. Koray karakteri de bu değişimde Erkan’ın yanında olacak.

Yıldız Kadro, Güçlü Senaryo

Helin Kandemir, dizide Rojda karakteriyle; Aytaç Şaşmaz ise Erkan rolüyle ekrana gelecek. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Esat karakterini canlandırırken; Özlem Conker ise Fatoş karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Yılmaz Kunt’un katılımıyla diziye genç ve dinamik bir enerji daha eklendi. Dizi, güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle büyük merak uyandırıyor.