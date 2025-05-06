Yılmaz Kunt “Bir Zamanlar İstanbul” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Yılmaz Kunt, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna katıldı. Oyuncu, dizide “Mert” karakteriyle 13. bölümde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Yılmaz Kunt “Bir Zamanlar İstanbul” Dizisinin Kadrosuna Katıldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-05-2025 16:21

TRT 1’in sevilen dizisi “Bir Zamanlar İstanbul”a yeni bir oyuncu katıldı. Modern bir Köroğlu Destanı olarak tanımlanan yapımın oyuncu kadrosuna yakışıklı oyuncu Yılmaz Kunt dahil oldu. Kunt, dizide “Mert” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Mert Karakteriyle Dikkat Çekecek

Bozdağ Film imzalı ve cuma akşamları ekranlara gelen diziye dahil olan Yılmaz Kunt, Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Nermin karakterinin Amerika’dan gelen yeğeni olarak senaryoya dâhil olacak. “Mert” karakteriyle dizideki dengeleri değiştirecek olan Kunt’un gelişiyle birlikte hikâyede tansiyon iyice yükselecek.

13. Bölümde İlk Kez Ekranda

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un yer aldığı dizinin bu hafta yayınlanacak 13. bölümünde Yılmaz Kunt izleyiciyle buluşacak. Kunt’un karakteri, dizideki sürpriz gelişmelere zemin hazırlayacak ve yeni ilişkilerin kapısını aralayacak.

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