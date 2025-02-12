Yılmaz Erdoğan’dan “İnci Taneleri” hakkında samimi açıklamalar! Dizinin ismi neden değişti?

Kanal D’nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan dizisi “İnci Taneleri” hakkında senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dizinin isim hikâyesine değinen Erdoğan, ilk etapta dizinin adının “Kardeş Kıyameti” olmasını planladıklarını belirtti. Ancak, yaşanan 6 Şubat depremi sonrasında bu ismin kendisinde farklı çağrışımlar yaptığını ifade eden Erdoğan, “O kelime benim murat etmediğim bir yere gitti. Daha ışıl ışıl bir isim olsun istedim. İnciler dökülünce hikâyeden ‘İnci Taneleri’ oldu,” dedi.

Erdoğan ayrıca, dizinin adının ortaya çıkış sürecinin bir yazarlık atölyesinde şekillendiğini paylaştı. “Atölyedeki çocuklara, yazdıklarına isim koymaları için bir çalışma yapıyorduk. Çoğu, projelerine isim vermemişti. Onlara bazı isimler önerdim ve bu süreçten dizinin adı doğdu,” şeklinde konuştu.

Bu içten açıklamalar, hem dizinin hayranlarını hem de senarist adaylarını derinden etkilerken, “İnci Taneleri”nin arkasındaki duygusal hikâye daha da anlam kazandı.