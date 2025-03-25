Yıldız Tilbe'nin Başına Gelmeyen Kalmadı! Sahte Hesaplar İçin Hukuki Süreç Başlatıldı

"Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur."

"Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz, toplumsal duyarlılığı yüksek, ülkesine ve halkına sevdalı bir sanatçıdır."