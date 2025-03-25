Yıldız Tilbe'nin Başına Gelmeyen Kalmadı! Sahte Hesaplar İçin Hukuki Süreç Başlatıldı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplara karşı harekete geçti. Ünlü sanatçı, mavi tikli sahte hesaplar üzerinden yapılan yanıltıcı paylaşımlar nedeniyle yasal işlem başlattığını duyurdu.
"Yasal İşlem Başlattık!"
Avukat Handan Bakbak, Yıldız Tilbe adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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"Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur."
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"Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz, toplumsal duyarlılığı yüksek, ülkesine ve halkına sevdalı bir sanatçıdır."
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"Müvekkilimiz apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır."
Yıldız Tilbe'den Sevenlerine Çağrı
Ünlü şarkıcının avukatı, sahte hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sanatçının yalnızca resmi hesaplarından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.
Yıldız Tilbe'nin sosyal medya dolandırıcılığına karşı başlattığı bu hukuki süreç, sanatçıların dijital güvenliğini koruma adına önemli bir adım olarak görülüyor.