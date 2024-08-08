08 AĞUSTOS Perşembe 16:17
MAGAZİN
YAZARLAR
KADIN
DİZİ GALERİ
DÜNYA MAGAZİN
SOSYETE
YAŞAM
KÜLTÜR-SANAT
GECCE MEKAN
Yıldız Tilbe'den gençlere destek
Yıldız Tilbe genç sanatçılara destek oluyor.
Abone Ol
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 08-08-2024 13:51
7469
OKUNMA
Etiketler
Önceki Haber
Sonraki Haber
Benzer Haberler
Yıldız Tilbe'den gençlere destek
Berkay'dan yeni şarkı: ‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’
Emre Fel'in başarısı Türkiye sınırlarını aştı
Demet Evgar'ın rol alacağı Afife'nin provaları başladı
Suat Derviş’in Ölümsüz Eseri “Fosforlu Cevriye” Harbiye’de
Merakla beklenen Takıntılar'dan ilk tanıtım geldi!
ÇOK OKUNANLAR
05-08-2024 09:21
Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
07-08-2024 11:33
Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"
03-08-2024 20:29
Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
06-08-2024 13:29
Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
06-08-2024 15:02
İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!
Haberler
MAGAZİN
KADIN
DİZİ GALERİ
DÜNYA MAGAZİN
SOSYETE
YAŞAM
KÜLTÜR-SANAT
VİDEO
DİĞER
EKONOMİ
Yazarlar
Videolar
Galeriler
İletişim
Kunye