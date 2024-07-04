Yıldız Tilbe 'yeter artık' dedi, suç duyurunda bulundu

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, adını kullanarak sosyal medya hesapları açan ve onun adına paylaşımlar yapan kişilere karşı harekete geçti. Tilbe, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayı X (Twitter) hesabından yayımlayarak, sahte hesaplara karşı yasal süreç başlattığını duyurdu.

Yıldız Tilbe'nin avukatı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının adını kullanarak kötü niyetli, yanıltıcı ve tepki çekecek nitelikte paylaşımlar yapan sahte hesapların tespit edildiği ve bu hesaplar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Yıldız Tilbe'nin sevenlerinin ve takipçilerinin bu konuda duyarlılık göstermesi ve yalnızca mavi tikli 2.1 milyon takipçili Instagram hesabına ve yaklaşık 4.9 milyon takipçili X (Twitter) hesabına itibar etmeleri istendi.

Açıklamanın devamında, bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardan yapılan hiçbir paylaşımın Yıldız Tilbe'ye ait olmadığı ve yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının ve sorumluluğunun kabul edilmeyeceği vurgulandı.

İşte o açıklama:



"Bir süredir müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe adına farklı kişiler tarafından adeta onun sosyal medya hesabıymış gibi algı yaratılarak kötü niyetli, yanıltıcı, yıpratmaya yönelik ve tepki çekecek nitelikte görüş, düşünce ve duygu paylaşımları yapan sahte hesaplar tespit edilmiş olup bunlar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları tarafımızca yapılmıştır. Bu konuda Yıldız Tilbe sevenlerinin, takipçilerinin ve duyarlılığı olan vicdan sahibi halkımızın hassasiyet göstermesini, gerekirse sosyal medya şikayet yolunu kullanmalarını, sadece mavi tikli 2.1 milyon takipçinin olduğu Instagram hesabına ve yine aynı şekilde yaklaşık 4.9 milyon takipçinin olduğu X (Twitter) hesabına itibar edilmesini, bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardaki hiçbir duygu, düşünce, yorum ve beyanın müvekkilimizden sadır olmadığını, bu cihetle yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının ve sorumluluğunun da kabul görmeyeceğini önemle beyan eder saygılarımızı sunarız."

57 yaşındaki ünlü müzisyen Yıldız Tilbe, sahte hesaplara karşı tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bıktım adımı soyadımı kullanan, pis düşüncelerini, benmiş gibi yazan, önüne gelene ağız dolusu saydıran, çakma Yıldız Tilbe hesaplarından, usandım. Kim olduklarını bilmiyorum, niyetleri kendilerini bulsun inşallah."