Yeşilçam’ın Efsane İsmi Günay Kosova Hayatını Kaybetti

Yeşilçam’ın Efsane İsmi Günay Kosova Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2024 11:33

Yeşilçam’ın usta yönetmeni Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti. Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Kosova’nın uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği ve Kayışdağı Darülaceze’de bulunduğu belirtildi. Kosova, dün akşam yaşamını yitirdi.

Sinema dünyasında set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen olarak bin 700 filmde görev alan Kosova, “Yarasa Adam Betmen”, “Çikolata Tarlası” ve “Tam İsabet” gibi unutulmaz yapımlarla tanınıyordu. Usta yönetmenin cenaze namazı, bugün Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınacak. Kosova’nın vefatı, sinema camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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