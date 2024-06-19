Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz iktidarı ve muhalefeti topa tuttu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, X hesabında yaptığı paylaşımda:

“Şeriat isteyen hırsızlar!

Bu ülkenin TEK beka sorunu, dini kullanan siyasal İslamcı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu tek adam diktatörlük rejimidir. Her şeyin sebebi budur!

Bu noktada, ekonomik çöküş, sığıntı işgali, adaletsizlik... vb. gibi KRİTİK sorunlar sebep değil, bu rejimin ve kişinin aldığı kararların sonucudur. Dolayısıyla, öncelikle sebebi değiştirmeliyiz ki sonuçları da değiştirebilelim. Önce Erdoğan'ı sandıkla düşüreceğiz, akabinde rejimini yıkacağız ve ancak o zaman ürettiği sorunları tek tek çözebileceğiz. Sıralama budur!” dedi.

Muhalif partileri de eleştiren Yılmaz şu şekilde devam etti:

"Diğer muhalif kılıklılar, Erdoğan'ı indirmeden, ekonomiyi düzeltebileceklerini veya sığıntıları gönderebileceklerini söylüyorlar! Bunlarda ya beyin yok ya da bunlar bildiğiniz hain! Yoksa aptal olmayan bu sıralamayı bilir! Önceliğimiz budur! Burada birleşeceğiz! Bu konuda hemfikir olan bütün yasal yapıların birleşmesi konusunda çaba sarfettiğimi bilmenizi isterim. İnce iş, ama diplomasinin de bütün derinliklerini kullanarak hızla bir yol alıp, başaracağız!” ifadelerini kullandı.