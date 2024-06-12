Yeniden Hesaplanan Faiz Oranlarıyla 800 Bin Liranın Aylık Getirisi!

Merkez Bankası'nın güncellenen faiz oranları, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini çekiyor. Türk Lirası mevduat faiz oranlarında yaşanan düşüş trendi, yatırım stratejilerini etkiliyor. İşte, 800 bin liranın aylık getirisi ve faiz oranlarındaki değişikliklere dair detaylar:

Faiz Oranlarındaki Güncel Durum

Merkez Bankası verilerine göre, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadelere ilişkin faiz oranlarında düşüşler gözlemleniyor. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarında yaşanan düşüş, yatırımcıları endişelendiriyor. Bunun yanı sıra, 1 yıl ve daha uzun vadelerde faiz oranlarında artışlar görülüyor, ki bu da uzun vadeli yatırım planları yapmak isteyenleri etkiliyor.

Stopaj Oranlarındaki Değişimler

Faiz oranlarındaki değişikliklerin yanı sıra, stopaj oranlarında da düzenlemelere gidildi. Altı ay ve daha kısa vadeli mevduatlarda stopaj oranı artırılarak yüzde 7.5'e çıkarıldı. Bir yıla kadar olan mevduatlarda ise stopaj oranı yüzde 5'e yükseltildi. Ancak, bir yıldan uzun vadelerde stopaj oranı yüzde 2.5 seviyesinde sabit kaldı. Bu düzenlemeler, faiz gelirlerinden alınacak stopaj vergisinde artış anlamına geliyor.

Banka Banka 800 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi

Yatırımcılar, güncellenen faiz oranları doğrultusunda en karlı yatırımı araştırıyorlar. 800 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi, farklı bankaların faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, banka banka 800 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi: