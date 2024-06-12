Yeniden Hesaplanan Faiz Oranlarıyla 800 Bin Liranın Aylık Getirisi!

Merkez Bankası'nın güncellenen faiz oranları, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini çekiyor. Türk Lirası mevduat faiz oranlarında yaşanan düşüş trendi, yatırım stratejilerini etkiliyor. İşte, 800 bin liranın aylık getirisi ve faiz oranlarındaki değişikliklere dair detaylar:
Faiz Oranlarındaki Güncel Durum
Merkez Bankası verilerine göre, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadelere ilişkin faiz oranlarında düşüşler gözlemleniyor. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarında yaşanan düşüş, yatırımcıları endişelendiriyor. Bunun yanı sıra, 1 yıl ve daha uzun vadelerde faiz oranlarında artışlar görülüyor, ki bu da uzun vadeli yatırım planları yapmak isteyenleri etkiliyor.
Stopaj Oranlarındaki Değişimler
Faiz oranlarındaki değişikliklerin yanı sıra, stopaj oranlarında da düzenlemelere gidildi. Altı ay ve daha kısa vadeli mevduatlarda stopaj oranı artırılarak yüzde 7.5'e çıkarıldı. Bir yıla kadar olan mevduatlarda ise stopaj oranı yüzde 5'e yükseltildi. Ancak, bir yıldan uzun vadelerde stopaj oranı yüzde 2.5 seviyesinde sabit kaldı. Bu düzenlemeler, faiz gelirlerinden alınacak stopaj vergisinde artış anlamına geliyor.
Banka Banka 800 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi
Yatırımcılar, güncellenen faiz oranları doğrultusunda en karlı yatırımı araştırıyorlar. 800 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi, farklı bankaların faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, banka banka 800 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi:
- ING BANK: Faiz oranı %53, Net Kazanç: 34.290,71 TL, Vade Sonu Tutar: 834.290,71 TL
- ON PLUS: Faiz oranı %52, Net Kazanç: 33.643,72 TL, Vade Sonu Tutar: 833.643,72 TL
- DENİZBANK: Faiz oranı %49, Net Kazanç: 31.702,73 TL, Vade Sonu Tutar: 831.702,73 TL
- YAPIKREDİ: Faiz oranı %48, Net Kazanç: 31.055,74 TL, Vade Sonu Tutar: 831.055,74 TL
- GARANTİ BBVA: Faiz oranı %48, Net Kazanç: 31.055,74 TL, Vade Sonu Tutar: 831.055,74 TL
- ENPARA: Faiz oranı %47,5, Net Kazanç: 30.732,24 TL, Vade Sonu Tutar: 830.732,24 TL
- İŞ BANKASI: Faiz oranı %43, Net Kazanç: 27.820,77 TL, Vade Sonu Tutar: 827.820,77 TL
- AKBANK: Faiz oranı %50, Net Kazanç: 32.349,73 TL, Vade Sonu Tutar: 832.349,73 TL
- HALKBANK: Faiz oranı %42, Net Kazanç: 27.173,77 TL, Vade Sonu Tutar: 827.173,77 TL