Yeni Vergi Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı: Aylık Asgari Ödeme Tutarı Artırıldı

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", birçok önemli değişikliği beraberinde getirdi. Kanun, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenler ile hak sahiplerine yönelik düzenlemeler içeriyor.

Bu kapsamda, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenler ile hak sahiplerine dosya bazında verilen aylık asgari ödeme tutarı, 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Bu artış, ilgili kişilerin maddi durumlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Yeni düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu önemli değişiklikler, sosyal güvenlik ödemelerinde önemli bir iyileşme sağlayarak, hak sahiplerinin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.