Yeni Vergi Düzenlemesi Banka Hesaplarına Nasıl Etki Edecek? Erdoğan’ın Kararı Detaylandırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve 1 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, banka hesaplarındaki vergi yükümlülüklerini değiştirdi. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesi uyarınca, vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında güncellemeler yapıldı.

TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Devam Eden Destek

TL vadeli mevduat hesapları sahipleri, stopaj desteğinin devam edeceğini öğrenmiş oldu. Bu hesap sahipleri, mevcut avantajlarından yararlanmaya devam edecek.

KKM Hesapları İçin Artan Vergi Yükü

Kur korumalı mevduat hesaplarında ise durum farklı. Döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm yoluyla TL'ye çevrilen KKM hesapları için stopaj oranları 6 aya kadar vadeli hesaplarda %7,5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %5 olarak belirlendi. Bu değişiklik, KKM hesap sahiplerinin ek vergi ödemesine neden olacak.

Bu düzenleme, bankada parası olan kişilerin vergi planlamalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek.