Yeni uygulama artık başladı! Geri getirene para ödenecek! Migros, BİM, ŞOK, A101 market ve tüm teslim noktalarda…

Geri getirene para ödenecek! Migros, BİM, ŞOK, A101 market ve tüm teslim noktalarda… Yeni uygulama artık başladı- Gıda taşıma ve ambalaj malzemelerinin doğal kaynakları tüketme sorununu engellemek adına yeni bir uygulama başlatılmıştır. Bu yeni projelerde, doğayı koruma amaçlı kullanılan malzemelerin geri dönüşümlü olmasına dikkat edilmektedir. Bu sayede tabiata daha az atık bırakılarak çevrenin korunması hedefleniyor.

Gıda ambalajları ve taşıma malzemelerinin bir kez daha üretime geri döndürülmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu projede, cam, plastik ve alüminyum gibi malzemelerin geri dönüşümüne öncelik verilmektedir. Her bir market, kendi sattığı ürünlerde kullanılan ambalajların bir kısmını geri dönüşüme kazandırma zorunluluğu getirilmiştir.

Marketler bu çalışmayı gerçekleştirebilmek için hızla çalışmalara başlamışlardır. Cam, plastik ve alüminyum şişelerin ve saklama koruma ambalajlarının geri alınabilmesi için depozito uygulamasına başlanacaktır. Bu şekilde tüketicilerden kullanılan ambalajların geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır.

Migros, BİM, ŞOK ve A101 gibi büyük market zincirleri, cam, alüminyum ve plastik şişeleri ve saklama koruma ambalajlarını bundan sonra geri kabul edecektir. Getiren müşterilere belirli miktarlarda ödeme yapılacaktır. Bu ödeme miktarları ilerleyen süreçte müşterilerle paylaşılacaktır.

Geri dönüşümlü ambalajlarla doğal kaynakların korunması için yeni bir uygulama başlatılmıştır. Bu projede, cam, plastik ve alüminyum gibi malzemelerin geri dönüşümüne odaklanılmaktadır. Migros, BİM, ŞOK ve A101 gibi büyük market zincirleri, müşterilerinden getirilen cam, alüminyum ve plastik ambalajları geri kabul ederek bu sürece katkı sağlayacaklardır. Müşterilere yapılacak ödemelerin miktarları ise ilerleyen süreçte açıklanacaktır.