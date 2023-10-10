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Yeni Torba yasada sürprizler! Erken emeklilik, Genel af, en düşük emekli ve memur maaşı değişiyor

Yeni Torba yasada neler var? 2. Torba yasada verilecek müjdeler peş peşe geldi. 2000 yılı sonrasına erken emeklilik, maaşlara ara zam, taşerona kadro, memurlara ek zam ve genel af gibi konular gündemde.

Yeni Torba yasada sürprizler! Erken emeklilik, Genel af, en düşük emekli ve memur maaşı değişiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 22:03

Meclis'te 29 ekim emekli ödemesi sonrası gözler Torba yasaya çevrildi. Cumhuriyet Bayramına özel 2. torba yasasında neler yer alacak. Genel af çıkacak mı? 2000 sonrası erken emeklilik var mı gibi konular gündemde. Ayrıca emekliye ek ödeme ve erken emeklilik gibi gündem başlıkları gündemde.

Genel Af çıkacak mı?

Milyonlarca mahkum ve aileleri genel af için gün sayıyor. Af çıkacak mı, Cumhuriyetin 100 yılına özel genel af çıkacak mı soruları cevap arıyor.

Ceza hukukcusu Ersan Şen, bir televizyon programında açıkladığı "Af çıkacak, genel mi olur özel mi olur bilmiyorum ancak size tarih vereyim" diyerek Genel Af için geri sayımı resmen başlattı. 

Ersan Şen genel af için 29 ekim 2023 tarihine işaret ederek "Geçmişte Rahşan Affı'nda olduğu gibi genişletme örnekleri var. 20 ekim Cumhuriyet bayramına kadar af olacak gibi görünüyor" diyerek tarih verdi.

Cumhiriyet tarihinde 47. kez çıkacak Genel Af, 48. kez çıkması bekleniyor.

En Düşük emekli maaşlarına ve memurlara ek zam gelecek mi?

2. Torba yasayla ilgili maaşlara zam bekleniyor. En düşük emekli maaşı için 2500 TL civarında bir zam gelmesi beklenirken, memurlara enflasyon farkına göre 2 ay önceden zam gelmesi isteniyor.

Taşerona kadro gelecek mi?

Taşeron işçilere de kadro verilmesi bekleniyor. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne kavuşmask için 29 Ekim tarihini bekliyor. 

Erken emeklilik için 2000'ler sonrası ve stajerler bekliyor!

2000'den sonra işe giren ve prim gün sayısı ve yaşı yeterli olmayanlar için 2 yol birden düşünülüyor. Özellikle Stajerler için hak talepleri gündeme gelecek. Erkekler için 43 ile 45 yaş ve prim gün şartı ile emeklilik yolları aranacak.

Erken emeklilik için en çokta isteğe bağlı emeklilik yolları aranıyor ve mecliste çözüm bulunacak.

 

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