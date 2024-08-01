Yeni Otoyol Yönetmeliği: Cezalar Artık Kolay Ödenecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollarda geçiş ücretlerini ödemeyenler için yeni bir yönetmelik düzenlemesi getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklikle, cezaların tebliğ edilme süreci büyük ölçüde değişti. Artık, geçiş ücretini 15 gün içinde ödemeyenlerin ve 45 gün içinde ödeme yapacakların cezaları, geçiş ücretinin dört katından bir katına düşürüldü. Önceki düzenlemede özel sektör tarafından tebliğ yapılmıyordu; yeni yönetmelik, cezaların tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanmasını öngörüyor.

Tüketiciler, tebliğ yapılmayan borçlar için itirazda bulunabilir ve ardından ödeme yapabilir. Ayrıca, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak durumu çözme hakkına sahiptirler. Bu değişiklikler, otoyol kullanıcılarının cezalarla ilgili daha adil bir süreç yaşamasını hedefliyor.