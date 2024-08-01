Yeni Otoyol Yönetmeliği: Cezalar Artık Kolay Ödenecek

Yeni Otoyol Yönetmeliği: Cezalar Artık Kolay Ödenecek
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 01-08-2024 13:16

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollarda geçiş ücretlerini ödemeyenler için yeni bir yönetmelik düzenlemesi getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklikle, cezaların tebliğ edilme süreci büyük ölçüde değişti. Artık, geçiş ücretini 15 gün içinde ödemeyenlerin ve 45 gün içinde ödeme yapacakların cezaları, geçiş ücretinin dört katından bir katına düşürüldü. Önceki düzenlemede özel sektör tarafından tebliğ yapılmıyordu; yeni yönetmelik, cezaların tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanmasını öngörüyor.

Tüketiciler, tebliğ yapılmayan borçlar için itirazda bulunabilir ve ardından ödeme yapabilir. Ayrıca, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak durumu çözme hakkına sahiptirler. Bu değişiklikler, otoyol kullanıcılarının cezalarla ilgili daha adil bir süreç yaşamasını hedefliyor.

Benzer Haberler
Akbank'tan Büyük Kampanya: 1.500 TL'ye Kadar Nakit İade Fırsatı! Akbank'tan Büyük Kampanya: 1.500 TL'ye Kadar Nakit İade Fırsatı!
Doğalgaza %38 Zam Geldi: Ağustos'tan İtibaren Yüksek Faturalar Bekleniyor Doğalgaza %38 Zam Geldi: Ağustos'tan İtibaren Yüksek Faturalar Bekleniyor
İstanbulkart Sahiplerine Kent Lokantasında Nakit İade Fırsatı! İstanbulkart Sahiplerine Kent Lokantasında Nakit İade Fırsatı!
Garanti BBVA'dan MTV Ödemelerine 3 Taksit Fırsatı: Ücretsiz! Garanti BBVA'dan MTV Ödemelerine 3 Taksit Fırsatı: Ücretsiz!
İş Bankası ve 4 Bankadan KONUT KREDİSİ hamlesi geldi! Faizler Güncellendi! Ev Almak İsteyenler... İş Bankası ve 4 Bankadan KONUT KREDİSİ hamlesi geldi! Faizler Güncellendi! Ev Almak İsteyenler...
Faiz Oranlarıyla Kazancınızı Katlayın: 120 Bin TL’yi 182 Bin TL Yapabilirsiniz! Faiz Oranlarıyla Kazancınızı Katlayın: 120 Bin TL’yi 182 Bin TL Yapabilirsiniz!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!