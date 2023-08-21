Yeni Kimlik Sahipleri Müjde! Geliriniz Asgari Ücret ise Bu Ödemeye Hak Kazandınız Hemen PTT'ye Koşun-- Hayat şartlarının zorlaşmaya devam ettiği ve özellikle de dar gelirli vatandaşın cebinin bom boş kalmasını sağladığı günlerdeyiz. Özellikle pandemi sonrasında dünya genelinde enflasyon süreci sürekli artmaya devam etmekte. Sosyal devlet olması sebebiyle destek ödemelerine önem veren devlet, çok fazla kalemde destek ödemesi sağlıyor. Bu temmuz ayında bitmesi planlanan Aİle Destek Programından ise milyonlar birey faydalanıyor. Bu kapsamda başvuru şartlarının ülkedeki birey sayısının neredeyse yarısı kadarı tarafından karşılanırken, başvuru sayısı da bir hayli yüksek seyrediyor. Başvuru yapan çoğu birey de bu ödemelere hak kazanıp, her ayın belli günlerinde destek ödemesini PTT üzerinden çekiyor.

TC KİMLİK KARTI YENİ ÇIKARILMA ŞARTI

T.C kimlik kartı sahiplerini yakından ilgilendiren Türkiye Aile Destek paketi kapsamında destek ödemeleri devam ediyor., Dar gelirli hanelere yapılan destekler hanedeki birey sayısı ve haneyi giren gelir düzeyine göre belirlenirken bu ödemeler; 850 TL ile 1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapılması akabinde başvuru süreci başlamış olup onay alınması halinde her ay düzenli olarak PTT aracılığı ile ödemeler gerçekleşiyor. Yıllık 7200 TL ile 15.000 TL arasında destek ödemesi yapılırken bu ödeme ile birlikte elektrik yardımı ve çocuk destek bileşeni de alınmaya hak kazanılıyor. Aile Destek programı kapsamından faydalanabilmek için ise ilk şart yeni kimlik kartına Sahip olunması olarak biliniyor. PTT Hayat koşullarının HaT safhada zorlaştı günümüzde ihtiyaç sahibi hanelere büyük destek ödemeleri yapmak üzere harekete geçmekte. Aile Bakanlığı tarafından hayata geçirilen destek kapsamında başvurusu onaylanan hanelere nakdi yardım her ay belirlenen tarihlerde yapılıyor. 850 TL ile 1250 TL arasında değişkenlik gösteren ödemelere 350 TL 650 TL arasında çocuk destek bileşeni eklenirken Diğer yandan da 280 TL'ye kadar fatura yardımı da yapılabiliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz sene açıklamasını yapıp direktifini verdiği Aile Destek programı 2023 yılı Temmuz ayında son bulması beklenmekteydi. Ancak yapılan son dakika Açıklama ile Ağustos ayında tekrar ödemelerin devam edeceği ve bir sene boyunca da aynı şekilde süre geleceği söylendi. 15 bin TL'ye kadar varan senelik ödemeden faydalanan ihtiyaç sahibi bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamasına sağlayan bu destek ile zorlu hayat mücadelesine bir nebze de olsun kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

1900 TL DESTEK YAPILIYOR

Haneye giren gelir düzeyine göre belirlenen destek ödemesi miktarı 850 TL'den başlayıp 1250 TL'ye kadar yükselebiliyor. Öte yandan çocuk destek bileşeni ile birlikte aylık 1900 TL'ye kadar PTT üzerinden karşılıksız ödeme çekilebiliyor. Sadece T.C kimlik kartı olan bireyin başvuru onaylanması sonrasında PTT aracılığı ile ödemeler yeni kimlik kartı olan bireye yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülkemizdeki düşük gelirli hanelere yönelik çok sayıda kalemde yardım ödemesi yapmaktadır. Yapılan Bu yardımlar hanelerin yaşam kalitesini yükseltmek ve refah seviyesine arttırmak için önemli bir fırsat olarak bilinmektedir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanelere yönelik çok sayıda destek ödemesi bulunmaktadır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ödemeleri arasında muhtaç aile yardımı engelli aylığı yaşlı aylığı dul maaşı eğitim yardımına barınma yardıma giyim kırtasiye yardımı gibi birçok destek ödemesi bulunmaktadır. Bu desteklerden faydalanabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu koşulları karşılamak gerekmektedir. Ödeme türüne göre değişkenlik gösteren bu koşullarda genel olarak ilk şart Türkiye vatandaşı olmak, haneye giren gelirin belirlenen sınırın altında olması ve sosyal güvenceye sahip olmamak ya da yetersiz olmak gibi koşullar aranmaktadır.