Yeni ikili; Hande Doğandemir ve Uğur Güneş

Bu yaz tatil yapmayı tercih etmeyen ünlü isimler arasında Uğur Güneş ve Hande Doğandemir de yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İkili, "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş'in ve başarılı oyuncu Hande Doğandemir'in başrolünü paylaşacağı "İki Aş, Bir Aşk" filmi için bir araya geliyor.

Romantik komedi türündeki bu film, Q&SBS imzasını taşırken, dağıtımını ise A90 Pictures üstlenecek. Çekimlerine ağustos başında Tokat'ta başlanacak olan filmin kadrosunda usta oyuncu Hatice Aslan, Bülent Şakrak ve Ceren Taşçı da yer alacak.

Filmin çekimlerinin başlamasıyla birlikte Uğur Güneş ve Hande Doğandemir'in hayranları, bu yeni projeyi büyük bir merakla beklemeye başladı. "İki Aş, Bir Aşk"ın setinden gelecek haberler ve filmle ilgili detaylar şimdiden büyük bir heyecanla takip ediliyor.