Yeni ikili; Hande Doğandemir ve Uğur Güneş

Hande Doğandemir ve Uğur Güneş, "İki Aş, Bir Aşk" filmi için bir araya geliyor.

Yeni ikili; Hande Doğandemir ve Uğur Güneş
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2024 12:15

Bu yaz tatil yapmayı tercih etmeyen ünlü isimler arasında Uğur Güneş ve Hande Doğandemir de yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İkili, "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş'in ve başarılı oyuncu Hande Doğandemir'in başrolünü paylaşacağı "İki Aş, Bir Aşk" filmi için bir araya geliyor.

Romantik komedi türündeki bu film, Q&SBS imzasını taşırken, dağıtımını ise A90 Pictures üstlenecek. Çekimlerine ağustos başında Tokat'ta başlanacak olan filmin kadrosunda usta oyuncu Hatice Aslan, Bülent Şakrak ve Ceren Taşçı da yer alacak.

Filmin çekimlerinin başlamasıyla birlikte Uğur Güneş ve Hande Doğandemir'in hayranları, bu yeni projeyi büyük bir merakla beklemeye başladı. "İki Aş, Bir Aşk"ın setinden gelecek haberler ve filmle ilgili detaylar şimdiden büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Benzer Haberler
6000 tl emeklilere ödeme onaylandı! SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi istediği zaman hesaba atacak 6000 tl emeklilere ödeme onaylandı! SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi istediği zaman hesaba atacak
Yeniden hesaplara ödeme! 10.000 TL IBAN numarasına yatacak, AKBANK duyurdu! Yeniden hesaplara ödeme! 10.000 TL IBAN numarasına yatacak, AKBANK duyurdu!
MECLİS onay verdi DEVLET ödeyecek! Emekli maaşlarına ilave ödemeler onaylandı! Temmuz sonuna kadar 17000 TL ödeme MECLİS onay verdi DEVLET ödeyecek! Emekli maaşlarına ilave ödemeler onaylandı! Temmuz sonuna kadar 17000 TL ödeme
EMEKLİLER DİKKAT! SGK emeklisine banka tarafından uyarı yapıldı! Bankada hesabı olan emekliye 50 bin TL EMEKLİLER DİKKAT! SGK emeklisine banka tarafından uyarı yapıldı! Bankada hesabı olan emekliye 50 bin TL
13 milyon 808 bin EMEKLİ için duyuru geldi! Akşam üstü açıklanan karar sonrasında, Maaşlara ek ödeme verilecek! 13 milyon 808 bin EMEKLİ için duyuru geldi! Akşam üstü açıklanan karar sonrasında, Maaşlara ek ödeme verilecek!
NAKİT PARA isteyenlere 10 bin TL faizsiz nakit duyurusu yapıldı: Yapı Kredi Bankası ay sonuna kadar verecek! NAKİT PARA isteyenlere 10 bin TL faizsiz nakit duyurusu yapıldı: Yapı Kredi Bankası ay sonuna kadar verecek!
ÇOK OKUNANLAR
Bergüzar Korel'in renkli tatil pozları
  • 20-07-2024 11:13

Bergüzar Korel'in renkli tatil pozları

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme
  • 19-07-2024 12:34

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme

Pelin Akil ve Anıl Altan Çeşme'de
  • 22-07-2024 13:14

Pelin Akil ve Anıl Altan Çeşme'de

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?
  • 24-07-2024 11:40

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi
  • 19-07-2024 10:52

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi