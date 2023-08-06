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Yeni Honda Civic için beş kuruş ÖTV ödenmeyecek! 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC 696.414 TL'den satılıyor

Yeni Honda Civic için fiyat listesi ve ÖTV muafiyeti ile ilgili detaylar da netleştirildi. İşte Honda Civic'in ÖTV'siz fiyat listesi ve bu muafiyetten yararlanmak için gereken şartlar.

Yeni Honda Civic için beş kuruş ÖTV ödenmeyecek! 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC 696.414 TL'den satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC 696.414 TL'den satılıyor! Yeni Honda Civic için beş kuruş ÖTV ödenmeyecek-  Honda'nın özgün kalitesini yansıtan Yeni Civic modeli için ÖTV muafiyeti olup olmadığı sorgulandı. Gerçekleştirilen düzenleme ile 1 milyon TL alt sınırı artırılırken, yeni Civic boş modellerinin ÖTV muafiyeti kapsamına girdiği belirtildi.

Yeni Honda Civic için fiyat listesi ve ÖTV muafiyeti ile ilgili detaylar da netleştirildi. İşte Honda Civic'in ÖTV'siz fiyat listesi ve bu muafiyetten yararlanmak için gereken şartlar.

2023 Honda Civic ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL
  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL
  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL
  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL

ÖTV Muafiyetinden Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar

  • Yüzde 40 engelli raporu sahibi olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Ehliyet sahibi olmak.
  • Yüzde 40 ile yüzde 89 arası engelli raporu bulunmalı.
  • Raporun içinde "Sürücü belgesi alabilir" ifadesinin yer alması.
  • Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa, raporda "Tertibatlı araç kullanır" ifadesinin olması.
  • Eğer araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa, "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ifadesinin raporda yer alması.
  • Raporun içinde "Otomatik vitesli araç kullanılabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanılamaz" ifadelerinden birinin bulunması.

%90 Engelli Raporu ile Araç Alım Şartları

  • Yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak.
  • Raporun içinde "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ifadesinin yer alması.
  • Yüzde 90 ve üzeri engel durumlarında 18 yaş sınırı bulunmamaktadır. Aracı alacak kişinin kendisi olması gerekmemektedir.
  • Aile üyeleri de (vasi kararı ile) aracı satın alabilirler.
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