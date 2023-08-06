Yeni Honda Civic için beş kuruş ÖTV ödenmeyecek! 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC 696.414 TL'den satılıyor

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC 696.414 TL'den satılıyor! Yeni Honda Civic için beş kuruş ÖTV ödenmeyecek- Honda'nın özgün kalitesini yansıtan Yeni Civic modeli için ÖTV muafiyeti olup olmadığı sorgulandı. Gerçekleştirilen düzenleme ile 1 milyon TL alt sınırı artırılırken, yeni Civic boş modellerinin ÖTV muafiyeti kapsamına girdiği belirtildi.

Yeni Honda Civic için fiyat listesi ve ÖTV muafiyeti ile ilgili detaylar da netleştirildi. İşte Honda Civic'in ÖTV'siz fiyat listesi ve bu muafiyetten yararlanmak için gereken şartlar.

2023 Honda Civic ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL

ÖTV Muafiyetinden Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar

Yüzde 40 engelli raporu sahibi olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ehliyet sahibi olmak.

Yüzde 40 ile yüzde 89 arası engelli raporu bulunmalı.

Raporun içinde "Sürücü belgesi alabilir" ifadesinin yer alması.

Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa, raporda "Tertibatlı araç kullanır" ifadesinin olması.

Eğer araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa, "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ifadesinin raporda yer alması.

Raporun içinde "Otomatik vitesli araç kullanılabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanılamaz" ifadelerinden birinin bulunması.

%90 Engelli Raporu ile Araç Alım Şartları