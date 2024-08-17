Yeni evleneceklere müjde! Başvuru yapanlara AKBANK 100.000 TL ödeme verecek

Yeni evleneceklere müjde! Başvuru yapanlara AKBANK 100.000 TL ödeme verecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 00:52

Yeni evlenecek çiftlere AKBANK’tan müjde var! Banka, düğün masraflarını karşılamak veya yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için 100.000 TL'ye kadar kredi desteği sunuyor. Bu özel kampanya, evlilik hazırlığı yapan çiftlere finansal rahatlık sağlamak amacıyla başlatıldı.

AKBANK’ın sunduğu bu kredi fırsatı, yeni bir ev kurmak isteyen çiftler için büyük bir avantaj sunuyor. 100.000 TL'ye kadar olan kredi miktarı, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile evlilik sürecini daha kolay hale getiriyor. Başvurular, AKBANK şubeleri ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Bu destekle, düğün organizasyonundan yeni bir ev eşyasına kadar pek çok ihtiyacı karşılayabilirsiniz. Şimdi başvurun, hayalinizdeki başlangıcı AKBANK ile gerçekleştirin! Detaylı bilgi ve başvuru için AKBANK’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler
3+1 ev sahibi olacaklar için haber! 100.000 TL peşinat ile ev sahibi olmak isteyenler Vakıfbank ev verecek! 3+1 ev sahibi olacaklar için haber! 100.000 TL peşinat ile ev sahibi olmak isteyenler Vakıfbank ev verecek!
90.000 TL'ye kadar yeni araba alacak kişilere destek! Halkbank 90 bin TL araç kredisi başladı! 90.000 TL'ye kadar yeni araba alacak kişilere destek! Halkbank 90 bin TL araç kredisi başladı!
150.000 TL'ye araba satın almak isteyenlere duyuru: Ziraat bankası icralık araç satıyor! 150.000 TL'ye araba satın almak isteyenlere duyuru: Ziraat bankası icralık araç satıyor!
Ripple Davasında Kritik Karar: 125 Milyon Dolar Ceza ve Düzenleyici Zafer Ripple Davasında Kritik Karar: 125 Milyon Dolar Ceza ve Düzenleyici Zafer
Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerine %40 Zam Geldi Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerine %40 Zam Geldi
Ziraat Bankası’ndan 8.500 TL’lik Bankkart Kampanyası! Ziraat Bankası’ndan 8.500 TL’lik Bankkart Kampanyası!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması