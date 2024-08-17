Yeni evleneceklere müjde! Başvuru yapanlara AKBANK 100.000 TL ödeme verecek

Yeni evlenecek çiftlere AKBANK’tan müjde var! Banka, düğün masraflarını karşılamak veya yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için 100.000 TL'ye kadar kredi desteği sunuyor. Bu özel kampanya, evlilik hazırlığı yapan çiftlere finansal rahatlık sağlamak amacıyla başlatıldı.

AKBANK’ın sunduğu bu kredi fırsatı, yeni bir ev kurmak isteyen çiftler için büyük bir avantaj sunuyor. 100.000 TL'ye kadar olan kredi miktarı, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile evlilik sürecini daha kolay hale getiriyor. Başvurular, AKBANK şubeleri ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Bu destekle, düğün organizasyonundan yeni bir ev eşyasına kadar pek çok ihtiyacı karşılayabilirsiniz. Şimdi başvurun, hayalinizdeki başlangıcı AKBANK ile gerçekleştirin! Detaylı bilgi ve başvuru için AKBANK’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.