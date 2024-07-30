Yeni Emeklilik Yasası ile Genç Yaşta Emeklilik İmkanı

Yeni Emeklilik Yasası ile Genç Yaşta Emeklilik İmkanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2024 00:26

Yeni emeklilik yasası, 39 ila 44 yaş arasındaki bireylere iş hayatına girmeden emekli olma fırsatı sunuyor. Bu seçenekten yararlanmak isteyenlerin dışarıdan prim yatırmaları gerekiyor.

Bağ-Kur Emeklilik Şartları ve Prim Ödemeleri

Emeklilik için ödenecek primler, Bağ-Kur emeklilik kurallarına göre hesaplanıyor ve asgari ücrete bağlı olarak belirleniyor. Asgari ücrettaki artışlar, prim ödemelerini etkiliyor.

Başvuru Süreci ve Emeklilik Koşulları

Emekli olma başvurusu SGK Genel Müdürlüğü’ne yapılabilir. Başvuru dilekçesinin ardından prim ödemeleri, SGK mobil uygulaması veya PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Türkiye'de ikamet, 18 yaşını doldurmuş olma, sigortalı olarak 30 günden az çalışma ve yaşlılık aylığı almama gibi koşulların sağlanması gerekmekte.

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sonlandırılması

İsteğe bağlı sigortalılığı sonlandırmak isteyenler, SGK merkezine dilekçe vermelidir. Prim ödenmediği takdirde, 12 ay sonunda sigortalılık otomatik olarak iptal olur.

Bu yeni düzenleme, genç yaşta emeklilik hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor. Düzenli prim ödemeleri ile bu hakkı kazanmak mümkün.

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